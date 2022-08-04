和碩大陸廠 傳出貨被卡

總統蔡英文3日宴請美國眾議院議長裴洛西，和碩副董事長程建中也出席，成為這場餐敘中，除了台積電以外唯一的台灣企業代表。4日國內的社群平台更傳出「和碩大陸廠被迫停工」的消息，引起業界一陣譁然。

裴洛西前腳才離台、中共軍事演習剛開始，網路上便開始瘋傳和碩大陸廠區出貨被迫停止的訊息，原因則直指程建中代表和碩出席裴洛西歡迎午宴。對於網路說法，和碩並未做出回應。

但據了解，和碩蘇州廠名碩所在地的綜合保稅區，當地海關引用2015年已經公告、但從來未曾認真實施的「關於涉及台灣稱謂問題」規定，即日起來往蘇州地區的貨物，必須票票攔檢，外箱若只標示台灣、而不是中國台灣，全部退運，名碩當然也是其中之一。但更改紙箱印刷少說要一個月，直接貼上新標籤也需要一點時間，因此一般認為，對於包括名碩在內的眾多蘇州區台商，短期營運都會有影響。

和碩最近兩年陸續在印度、越南等地成立新據點生產，也斥資在墨西哥設廠，網通產品更早已因中美貿易戰帶來的關稅問題，不少產能先行轉移至印尼巴淡島廠。但大陸仍是和碩最大產能所在地，也讓業界對於程建中應邀參加餐敘的行為，多以「勇敢」來形容。

不過，中國3月底至5月底間為了清零，而在華東實施嚴格的封控，成為重創中國經濟與購買力的最後一根稻草，電子產業供應鏈與華東地區人民生活，才剛恢復正常不過兩個月出頭，中國採購經理人指數從3月至今，只有一個月高於預期、也只有一個月站在50之上，顯示中國景氣與信心都還沒有恢復。

好不容易熬到下半年傳統旺季將屆，包括新款iPhone在內的新品出貨備戰期，和碩光是代工蘋果iPhone為主的上海昌碩廠，就以出口金額127.1億美元躋身2020年中國出口百強中第七大。而為特斯拉、微軟、華碩代工的蘇州名碩廠，同樣也以創匯金額124.7億美元躋身2020年中國出口百強第九名，如果這時候禁止和碩旗下廠區出貨，對於封控後經濟復甦的大陸來說，應該會有壓力。

據了解，目前和碩各廠區還是出貨中，蘋果訂單現在也照常生產，只是大陸對台商的動作不斷，對於和碩大陸廠區營運會不會帶來新的影響，還有待觀察。