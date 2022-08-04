迎5G開台周年慶 台灣之星5G月租399元起

台灣之星自2020年8月正式宣布5G開台，延續4G時代最高CP值的資費理念，打造「全民5G」平易近人的價格方案，最低月租399元即可享有5G服務。

適逢5G開台兩週年之際，台灣之星4日宣布推出限定優惠方案，至8月31日止，到台灣之星申辦5G指定資費，月租最低599元起，上網量直接加碼50％，最高送150GB，等於相同月租可享別家最高四倍上網量，再送最高2,000元限量家樂福禮券。

4G上網吃到飽月租也下殺最低299元起，挑戰市場上網吃到飽最低入手價。

同時推出O60樂齡族限定優惠，月租最低99元起，即可享上網量翻倍、網外/市話合計最高30分鐘免費。

對於有購買手機需求的消費者，也特別精選熱銷旗艦手機與多款Android新機，包含iPhone 13、三星Galaxy S22、vivo V23 5G、OPPO Reno8 5G等，搭指定資費方案，手機專案價全面再降價，最高降14,990元。

優惠期間申辦並符合U25學生資格，享MyMusic加值服務3個月免費（市價447元），可享華語、西洋、韓語等近千萬首正版音樂曲庫及收聽多個熱門/獨家Podcast節目。

7月1日至9月30期間內申辦MyVideo加值服務任一案型，將額外贈送100元看片金，超過萬部強檔電影、戲劇、動漫、兒童節目通通免費看，再享Discovery、BBC First專區全球同步跟播。

除此之外，台灣之星同步宣布自8月17日起，開放所有月租型用戶、不限資費均可免費使用「VoLTE好聲音」服務，不僅能大幅縮短電話接通時間、在語音通話時也將能擁有更清晰的音質體驗；而若原先已經有申辦「VoLTE好聲音」服務的用戶，不需要額外進線申請變更、將會自動升級為免費。

購買新手機，新申裝/攜碼申辦月租999元起資費方案，除可享最高120GB的5G上網量，到量再享50Mbps高速上網、網內互打免費、網外語音最高贈送160分鐘等資費優惠外，搭配指定資費，人氣旗艦機款Apple iPhone13手機本月最高再降8,310元，手機專案價最低2,990元就可入手，搭配三星Galaxy S22本月最高再降14,990元，手機專案價最低0元。精選多款熱銷Android新機如三星Galaxy A33 5G、vivo V23 5G、OPPO Reno8 5G、vivo X80 5G、vivo V23e 5G、vivo Y76 5G等，新申辦／攜碼申辦月租最低599元起指定資費方案，手機專案價最低0元可入手。居家夯3C商品精選包含Apple AirPods Pro、Apple iPad Air 5 WiFi 64GB、Switch OLED Sports運動組等受各族群歡迎的居家娛樂夯3C，同樣搭配月租最低599元起指定資費方案，0元可帶回家。

台灣之星表示，去年底已正式宣布與台灣大哥大完成合併契約簽署、攜手共組5G台灣隊，現在成為台灣之星用戶，未來合併後都可直接享有5G台灣隊4大優勢，包含業界最大5G黃金頻段3.5GHz（100MHz），3.5GHz頻段是現行提供5G服務的最主要頻段，同時4G頻寬將直逼領導品牌業者，整體網路涵蓋也將大幅提升—5G涵蓋提升3倍、4G涵蓋提升1.5倍，還可享有近1,000萬用戶的網內互打通話優惠。

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