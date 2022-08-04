聯電7月營收248.26億元 連十月創高

晶圓代工廠聯電（2303）公布2022年7月自結合併營收248.26億元，較6月248.25億元微增0.004％、較去年同期183.66億元成長達35.18％，連10月改寫新高。累計前7月合併營收1,603.04億元，較去年同期1,163.7億元成長達37.75％，續創同期新高。

聯電日前法說預期第三季營運穩健，稼動率雖自逾100％的「過載」降至100％的「滿載」，但晶圓出貨量及美元平均售價（ASP）預估將持平第二季，毛利率力拚持穩44～46％高檔水準，第四季若有修正幅度也不會太大，維持全年營收成長逾2成預期。

聯電總經理王石表示，歷經2年的超級循環周期，半導體產業正進入庫存調整期，目前尚難預期調整何時結束。雖然智慧手機、個人電腦和消費電子產品需求降溫，可能帶來一些短期波動，但聯電正積極與客戶合作調整產品組合，預期第三季業務將維持穩健態勢。

而外資對聯電後市看法仍呈現多空論戰態勢，均維持既有評等不變，目標價區間則自35～70元小幅調整為35～67.5元。樂觀派外資認為，聯電產品及客戶組合持續完善優化，使下半年稼動率明顯較其他二線同業強勁，顯示更有能力度過此次庫存調整周期。

保守派外資則認為，由於產業庫存調整幅度仍未明朗，認為將需要更長時間來衡量低迷規模。而聯電認為明年晶圓代工產業將持續成長，與市場共識預期可能下滑相去甚遠，使明年展望下調擔憂揮之不去，認為在出現明確降價及稼動率下滑前，聯電股價將維持區間盤整。

（時報資訊 林資傑）

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