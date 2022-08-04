3奈米擴產計畫遞延？台積電否認

市調機構集邦科技指出，英特爾（Intel）計畫將Meteor Lake當中tGPU晶片組外包至台積電製造，但該產品最初規劃於2022年下半年量產，後因產品設計與製程驗證問題而遞延至2023年上半年，近期量產時程又因故再度遞延至2023年年底，使得2023年原預訂的3奈米產能近乎全面取消，投片量僅剩少量進行工程驗證。

集邦表示，此舉已大幅衝擊台積電擴產計畫，造成3奈米製程自2022年下半年至2023年首波客戶僅剩下蘋果（Apple），產品包含M系列及A17 Bionic應用處理器。有鑑於此，台積電已決議放緩其擴產進度，以確保產能不過度閒置造成巨大的成本攤提壓力，除了正式通知設備供應商調整2023年設備訂單之外，由於3奈米擴產成本高昂，因此預期該舉動亦將影響部分2023年資本支出規劃，導致台積電2023年資本支出規模可能低於2022年。

台積電否認放緩3奈米擴產計畫並表示，台積電不評論與個別客戶業務，且台積電產能擴充項目按照計劃進行。英特爾對此表示不評論市場傳言。

集邦表示，儘管英特爾大幅調整其2023年委外代工計畫，導致台積電2023年擴產計畫也隨之暫緩，但觀察其他先進製程客戶，超微（AMD）、聯發科（MediaTek）及高通（Qualcomm）等皆已陸續規畫於2024年量產3奈米產品。同時，蘋果2024年iPhone新機預計也將全面導入3奈米製程處理器，上述客戶的導入都將挹注台積電3奈米2024年產能利用率及營收表現。

集邦認為，儘管英特爾產品的遞延造成台積電已決議抑制其2023年資本支出，但在蘋果3奈米產品放量的挹注下，台積電全年營收仍將較2022年成長，惟漲幅將較為趨緩，而資本支出的調降對台積電來說亦能減輕龐大的成本攤提壓力，降低3奈米量產初期對毛利稀釋的程度。

集邦指出，展望2024年，在超微、聯發科、高通等客戶新產品陸續到位的挹注下，3奈米製程產量可望步上正軌，進一步推動台積電營收規模強勢成長。然而，英特爾自身Intel 4製程發展狀況及其伴隨的委外狀況仍為台積電重要的潛在成長動能，倘若Intel 4未能如期量產，則英特爾可能將其運算核心（computing tile）加碼委外至台積電，亦將強勢帶動台積電2024年成長規模；相反地，倘若英特爾製程發展順利，則選擇自行製造相關產品而取消台積電訂單的可能性仍然存在。

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