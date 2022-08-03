廣積Q2獲利年增逾五倍 產能滿載到年底

工業電腦廠廣積（8050）3日公告第二季財報，稅後純益2.53億元，較去年同期大增逾5倍，季增45.4％，創歷史單季次高紀錄，EPS 2.22元，累計上半年EPS達3.75元，已賺贏去年全年。

法人看好，公司受惠網通產品出貨放量，工業自動化、智慧零售需求持續，下半年營收規模將更上層樓，營收、獲利皆將優於上半年。

廣積受惠工業自動化、智慧零售需求大增，第二季即便遭遇中國大陸封控亂流，但毛利率30.5％、營益率14.3％、淨利率16.92％，皆繳出「三率三升」佳績，推升上半年稅後純益衝上4.26億元、較去年同期大增4.6倍，EPS 3.75元，已超越去年全年的2.69元。

據了解，廣積目前在手訂單暢旺，工廠產能將一路滿載至年底，隨著零組件料況逐步舒緩，以及網通大客戶拉貨力道強勁，法人預估，公司下半年出貨動能將有顯著成長，上下半年營收比重約4：6，其中個體營收下半年營收貢獻估較上半年成長5成，合併營收將有成長2成。

市場預估，廣積網通產品出貨占比將快速提升，雖毛利率略低於工業自動化產品，但因出貨量能擴增，營運規模放大，以及缺料問題趨緩，皆有助於公司稅後純益進一步提升，受惠上半年獲利優於預期，下半年展望樂觀，全年EPS估有挑戰8元實力。

而在產能部分，為了符合客戶拉貨需求及支應未來訂單，廣積平鎮廠將持續擴產，新產能加入後，平鎮及新莊兩廠預計今年底合計月產能可達5,000台，產能全開下，單月營收有望上看10億元。

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