華映楊梅廠 一拍流標

大同（2371）子公司華映楊梅廠區，今（3）日執行一拍，加計動產，二標底價分別為59.8億、3.1億元，合計總底價近63億元。惟兩標案均因無人投標而流標！

法拍業者認為，以目前台灣工業用地需求強勁，該案未來應該還是會有人進場，只是目前土地市場有略為降溫，估後續拍次出脫機會頗高。

房仲業者表示，景碩科技去年曾出價近45億元，若華映楊梅廠二拍換算底價約48億元，價差不大，面板廠未來若有擴廠的需求，還是會考慮購地，畢竟大面積的工業用地不好找！

台灣金服公告顯示，此次華映楊梅廠分二標拍賣，第一標廠區土地面積約2.2萬坪、建物約4.5萬坪，另有增建1,641坪，不動產部分金額合計約45.6億，加計生產備設等動產，總底價約59.8億元；第二標土地約有8,096坪、建物2,025坪，底價約為3.1億元。

華映曾是面板大廠，母公司大同對其綜合持股約39.67％，因經營不善宣布向法院聲請破產，2019年下市後、大量解顧員工，其廠房、設備等資產亦遭法院查封，2020年時，景碩科技也曾以15億元取得部分華映的廠房，打算作為擴產使用，後來因債權糾紛未能完成移轉作業。

華映楊梅廠拍賣（加計動產）合計底價近63億元，是國內拍賣市場自2016年以來、一拍底價第三高的不動產拍賣案，也是近三年來規模最大的拍賣案！