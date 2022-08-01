劉德音談矽盾台積電 不能武力強取

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪問亞洲且可能包括台灣，中國對此已數次對美國發出強硬警告。隨著近期台海緊張局勢升溫，全球最大晶圓代工廠台積電董事長劉德音接受CNN「全球公共廣場」主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）專訪時指出，台海一旦發生戰爭會打亂全球現有秩序，且透過武力拿下的台積電將無法運作下去。

劉德音說，台灣經濟發展被國際社會視為奇蹟，對於努力工作的台灣民眾而言這只是一段歷史。台灣是一個和平的社會，自1949年至今已經有70年，並且從專制轉變成民主國家。若要談台灣奇蹟，教育體系有非常明顯的變化，他年輕時只有10％的年輕人進入大學就讀，但現在有80％的年輕人擁有大學學位。

札卡利亞對劉德音提問，若台灣被中國入侵，會對台灣及經濟造成什麼影響？劉德音表示，戰爭沒有贏家，每個人都是輸家。台灣人民在台灣建立了民主的系統，他們想要選擇自己想要的生活，半導體產業對台灣經濟而言，的確是個十分關鍵的產業，然而一旦台海發生戰爭，晶片反而不是需要關注的部份，因為這場戰爭將會打亂全球現有秩序，地緣政治版圖將會被全面改變。

對於半導體業及台積電被稱為台灣的矽盾，台積電是否因此成為眾矢之的？劉德音表示，沒有人可以透過武力控制台積電，這會讓台積電陷入一個無法營運的狀態，因為像台積電這樣一個複雜的晶圓廠，是與外在世界有即時的連結才得以維持營運，包括由歐洲、日本、美國等國家，從材料、化學品、到設備備品等供應等，透過許多人的努力才讓台積電晶圓廠能夠營運。所以，若是用武力拿下台積電，台積電也無法繼續營運下去。

對於中國大陸市場的看法，劉德音表示，中國市場占了台積電營收約10％比重，台積電只跟消費性電子客戶合作，不會跟軍事實體合作。中國是很大且很活躍的消費性電子市場，所以，中國市場需要台積電這並不是件壞事。

劉德音接著指出，如果台積電的營運中斷，將會對中國大陸各個面向的經濟造成巨大動亂，特別是中國最先進的零組件供應將因此消失，並造成整個供應鏈運作呈現中斷狀態，「我得說，在做這事之前會需要三思而行。」

對於俄烏戰爭看法，劉德音表示，我們應該從中獲取教訓，有些人認為俄烏戰爭之後下一個可能是台海衝突，但兩個是完全不一樣的情況。俄烏戰爭對西方國家、烏克蘭、俄羅斯等三方都沒有好事，全部都是輸家，他相信各方會由俄烏戰爭學得教訓並檢視台海情勢，如何去避免戰爭發生，如何去讓全球經濟的引擎持續轉動。