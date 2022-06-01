減碳ESG的有價時代來臨！

工商時報與中華電信共同舉辦「智慧ESG新商機高峰論壇」，6月15日登場

2022年的世界地球日以「投資我們的星球，Invest In Our Planet」為主題，倡議各行各業共同加入淨零碳排行列。全球最大指數公司明晟（MSCI）在2022年趨勢報告中，亦率先倡議全世界所有供應鏈廠商共同投入實現淨零碳排的遠景。

目前已有近140個國家支持淨零碳排，全世界前2,000大企業超過3成約685家企業已陸續響應減碳行動，台灣身為ICT供應鏈重鎮，在這波綠色浪潮來襲之際，若能及早佈局低碳淨排循環經濟，將更有機會成為全球淨零碳排解決方案的供應鏈重鎮。

全球化正帶動產業進行數位轉型，伴隨ESG浪潮興起，國際知名企業正競相透過數位科技結合ESG管理， 積極打造「永續新經濟」。

有鑒於此，《工商時報》將於6月15日與中華電信合作，於台北寒舍艾美飯店舉辦「智慧ESG新商機高峰論壇」，邀集各界先進共同探討ESG的大未來。

《工商時報》與中華電信自2020年開始，共同舉辦「5G啟航 賦能產業新未來」高峰論壇、2021年以「5G．綠色．ESG」論壇接棒，2022年將以「智慧ESG新商機」為題，再次聚焦【科技、產業、ESG大未來】，探討如何推進企業、城市合作與智慧創新，共同掌握產業新趨與新商機。

此次論壇，邀請到行政院副院長沈榮津、國發會主委龔明鑫、行政院政務委員唐鳳、交通部常務次長祁文中、中華電信董事長謝繼茂等重量級貴賓揭開上午場序幕。

企業界菁英包括中華電信總經理郭水義、台灣微軟大型企業商務事業群總經理卞志祥、工研院院長劉文雄、台達電子永續長暨發言人周志宏、Appier沛星互動科技董事簡立峰、台灣證券交易所總經理簡立忠、佳世達永續長林旺賜、和碩董事長童子賢、高雄市副市長林欽榮等，將從科技力孕育綠色種子、淨零碳排下的產業新思維、ESG趨勢下的5G碳排、金融業角度談建構ESG生態系、企業永續策略下的前瞻思維等面向進行深度演講與座談。

中華電信身為國內電信龍頭，深耕ESG十多年，在協同夥伴共同推展綠色供應鏈上面，已有豐富經驗及豐碩成果，足以成為業界表帥，未來在5G網路賦能智慧與綠能加持下，城市與各行各業如何乘著ESG浪潮、共舞綠色奇蹟，將備受各界期待。

「智慧ESG新商機」高峰論壇名額有限，相關詳情請至報名網站(https://ctee.com.tw/5gforum)查詢。