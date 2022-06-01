蘋果MR再等等 郭明錤：今年WWDC無緣

蘋果AR/MR頭戴式顯示器今年無緣 推出時間曝光

蘋果全球開發者大會（WWDC）將於台灣時間6/7凌晨登場，市場推測蘋果將推出頭戴式顯示器，對此，天風國際證券分析師郭明錤昨（5/31）日逾推特發文表示，蘋果AR/MR頭戴式顯示器進入量產仍需一段時間，所以認為在今年WWDC暫時不會如眾人所望見到AR/MR頭戴式顯示器即傳聞中的realityOS。

蘋果的AR/MR硬體規格及操作系統設計是全球競爭對手急切觀望的目標，郭明錤肯定表示，若蘋果在WWDC揭示細節，競爭對手將立即啟動山寨項目，在2023年蘋果發布前，搶先複製蘋果創意發表產品上市。

此外，根據《華爾街見聞》報導，海通國際證券分析師先前也曾表示，因為技術及產業供應鏈問題，蘋果AR/MR頭戴式顯示器上市時間可能會推遲至2023年。

據IDC數據，2021年全球AR/VR投資規模146.7億美元，並有望在2026年增至747.3億美元，年復合增長率38.5%；其中IDC預測中國AR/VR投資規模將從2021年的21.3億美元增至2026年130.8億美元，年增率43.8%，成為全球第二大單一國家市場。