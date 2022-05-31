網通晶片缺料緩解 2檔喜迎旺季

缺料緩解 智邦智易喜迎旺季

網通晶片缺料狀況出現緩解，加上網路建置需求強勁、高階網路線出貨走揚，隨時序步入傳統旺季，指標股如智邦（2345）、智易（3596）等都獲專家看好，是近期熱門標的，其中，智邦5月31日隨大盤持續反彈，股價上漲逾6％、收在232元，成交量日增四成、達5,805張，躋身強勢股之列。

市場預估，網通族群5、6月仍可望維持傳統旺季表現。

身為網通族群指標股的智邦，今年前四月營收達213.56億元，年增19.8％。法人表示，隨缺料問題緩解，加上企業需求前景佳，智邦400G交換器下半年出貨將加速，毛利率則有望走升，今年營收成長在望，幅度有機會達雙位數。

市場傳言，智邦歐系客戶接新單，將開始出貨其7250 IXR之400GbE交換器產品，而接單對象則指向Microsoft Azure雲，供數據中心所用。若消息屬實，智邦歐系客戶業績可望進補，由於歐系客戶占智邦總體營收約5～10％，智邦有望連帶受惠，且因出貨產品400GbE產品毛利率相對較高，將同步提振毛利率表現。

隨5月中國陸續解封、物流料件供給恢復，法人初估，智易5、6月出貨可望逐步好轉，帶動業績表現，第二季營收有機會維持百億以上規模，並續拚新高。

而下半年隨晶片等料況供應可能持續改善，加上新產品調整零件設計，且放量出貨，法人對智易下半年營收逐季走高，持續保有信心，並認為全年營收有保持10％以上成長的實力。

為因應訂單需求，及分散產能風險，法人指出，智易越南二期擴建工程在今年第二季已提前動工，預計2023年底前完工投產。另外，越南現有產能則計畫今年第三季先行擴充二成，進一步拉高越南廠生產比重。