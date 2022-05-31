台積神龍擺尾 明回原形？專家:除非爆這事

受到MSCI 季度調整31日盤後生效影響，台積電神龍甩尾，最後一盤爆出4.8 萬張巨量，股價暴噴13元（或2.3%）、收在560元，也推升台股大漲近200點。投資人好奇台積電尾盤「一柱擎天」式飆漲，明天是否會被打回原形？對此，分析師認為，台積電明天應會回吐部分漲幅， 原因是加權指數與台指期收盤價，有高達120點的逆價差，因此大盤和台積電有可能作修正，「除非今晚美股表現很差」，才有可能打回原形。

MSCI季度調整31日盤後生效，台股盤中多空激戰，一度跌逾百點，但隨後盤隨進場拉抬電子權值股，台積電暴力甩尾演出驚呆市場，終場單筆爆出4.8 萬張巨量，股價飆漲超過2.3%（或13元），收在560 元，收復季線，創是1 個月新高。

在台積電拉抬下，台股終場大漲 197 點，收在16,807點，成交值爆出3,873億元，為近一個半月以來最大量。三大法人買超231.82 億元，其中，外資連續3 個交易日回補 711億元。

台積電「一柱擎天」式神奇拉尾，引發市場熱議，但一下漲這麼多，明天是否面臨回吐賣壓。

摩爾投顧分析師張貽程表示，依照過往MSCI調整經驗，因為過去台股權重都下調，所以通常看見台積電股價往下跳，隔天有很高機率會漲回來，不過此次因為台股其中之一的權重被調升，加上法人的軋空力道，所以今天最後一盤急拉大漲13元，相當罕見。

至於台積電明天是否出現賣壓，張貽程認為會回吐部分漲幅，因為加權指數與台指期貨收盤價，有高達120點逆價差，近期通常價差是50點左右，代表明天指數與期貨應該要做收斂，所以大盤和台積電有可能出現下跌，但不至於被打回到「原形」的547元，假使今晚美股表現不錯，台指期夜盤逆價差不再擴太大，台積電這兩天加總應該還是上漲的表現。

（中時新聞網 吳美觀）

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