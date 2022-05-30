新聞分析｜越南設廠的美麗與哀愁

在中美貿易戰開打後，為了分散風險，台灣電子業者不論去東南亞哪一國設廠，十之八九都是滿足客戶的要求。但是到底要去哪一國卻是個學問，電子業客戶就算希望代工廠去越南，但明講者少、暗示者多，也隱含著台灣業者去越南設廠後，如果設廠過程發生問題（如排華暴動），或是訂單的狀況不如預期，客戶對於台灣供應鏈要負起的責任或義務也是最少。

既然赴越南或世界任何一個地方設廠的成敗，大多數在台灣電子供應鏈業者自己身上，考量的點不外乎就是勞動力充足與否、工資高低、當地基礎建設、勞工好不好管理、語言與文化差異性有多大、當地供應鏈完善程度等。



綜合起來，越南北部是台灣電子供應鏈的首選，首先，三星智慧型手機工廠落腳於北越已經有14年，是三星全球最大的手機工廠，三星在當地訓練出許多產線工程師、建立起當地的電子供應鏈，當地勞工很熟悉電子業的運作模式，北越的基礎建設也是為了滿足三星而很完整。

而且，越南北部距離台商電子供應鏈大本營中國夠近，貨車從華南、華東出發，短則1～2天、長則3～5天，就可將無法立刻在北越當地建立起供應鏈的零組件，由中國運至北越，怎麼看都是電子業台商赴越南設廠的完美地點。

但是，也因為三星在當地發展已久、規模龐大，已經吸納當地大部分的勞動力與產線工程師，中國又有許多大型的蘋果供應鏈如立訊、瑞聲等先後落腳北越，北越勞動力恐怕已無法應付台灣大型代工廠進駐。

加以越南國土非常狹長、交通基礎建設不佳，也限制勞工「北漂」的意願，以越南相對比較貧窮的中越地區為例，雖然離北越不遠，但大部分中越的勞工反而寧願「出國賺外幣」，都讓台灣電子供應鏈如果現在才去北越設廠，光是招工就令人頭疼。

至於南越則是傳產業工廠大本營，在傳產工廠多年發展後，能蓋工廠的腹地已不算很夠，更大量欠缺電子業所需的生產線工程師，遑論電子業供應鏈，去南越設廠一切都得重來之外，曾在越南投資的傳產業者則笑說，傳產的工人如果讓他們改做電子業產線上的工作，「教很久還不見得教得好」，這是赴南越設廠必須面對的另一個大問題。