佳世達 加速擴大越南產能

佳世達30日舉行股東會，董事長陳其宏表示，集團在蘇州的生產基地規模大，可以靠著大陸市場支撐。經過疫情衝擊，集團會加快放大越南廠的產能，讓不同生產基地提供不同區域的需求。總經理黃漢州也指出，公司會放大越南的產能，基於分散風險的考量，在未來2、3年會逐步將約三分之一的產能移往越南。

陳其宏表示，加速對越南廠布局，並不意味要把大陸產能都移走，長期戰略目標來看，國際上分為G1、G2兩大陣營，G2陣營包括大陸、俄羅斯、印度等，這一塊需求還是很大。蘇州生產基地規模大，足以依靠大陸和其陣營需求支持。

陳其宏強調，在風險管控思維之下，要策略性地把生產分散到台灣和越南。佳世達在不到半年的時間就在越南河內以南的河南省布了很大的廠，帶了將近20家夥伴一起去，並且積極取得國際品牌客戶認證，接下來要加快速度把生產分區分流，滿足歐美等G1客戶需求。

黃漢州表示，中美競爭態勢持續，大陸封控隨時變化，而且越南疫情紓緩、物流速度加快、費用也降低，因此未來移往越南的速度會加快。在這次大陸封控管理衝擊之下，客戶同意把部分產能移過去，將有許多新機種，在今年第三季、第四季陸續量產，規劃未來2、3年把大約三分之一的產能移去越南生產。越南到美國運期長、運費也增加，越南運往歐洲和大陸差不多，因此會把出到歐洲、東南亞的產品移往越南。在台灣生產的則是以美國政府標案以及軍方產品為主，包括一些美國政府不允許採購中國製造的產品。

至於封控管理的影響，黃漢州表示，佳世達大本營在蘇州地區，讓庫存管理更困難，隨著政府調控措施放寬，運輸改善，希望接下來營運從谷底爬山，能夠一季比一季好。陳其宏也示警，第一季上市櫃公司財報出爐，庫存增加很多，第二季有華東封控的影響，庫存還會再增加。雖然封控的影響主要在4月和5月上旬，期待6月好轉，但是庫存短時間下不來。

大家都希望趕快出清庫存，這些庫存都是高單價、被漲價過的備料。通膨下買氣縮手，大家就會砍單，對於後續高庫存的公司壓力大，現在大家比速度，看誰調整快，才不會被庫存燙到。

新聞分析》越南設廠的美麗與哀愁

在中美貿易戰開打後，為了分散風險，台灣電子業者不論去東南亞哪一國設廠，十之八九都是滿足客戶的要求。但是到底要去哪一國卻是個學問，電子業客戶就算希望代工廠去越南，但明講者少、暗示者多，也隱含著台灣業者去越南設廠後，如果設廠過程發生問題（如排華暴動），或是訂單的狀況不如預期，客戶對於台灣供應鏈要負起的責任或義務也是最少。

既然赴越南或世界任何一個地方設廠的成敗，大多數在台灣電子供應鏈業者自己身上，考量的點不外乎就是勞動力充足與否、工資高低、當地基礎建設、勞工好不好管理、語言與文化差異性有多大、當地供應鏈完善程度等。



綜合起來，越南北部是台灣電子供應鏈的首選，首先，三星智慧型手機工廠落腳於北越已經有14年，是三星全球最大的手機工廠，三星在當地訓練出許多產線工程師、建立起當地的電子供應鏈，當地勞工很熟悉電子業的運作模式，北越的基礎建設也是為了滿足三星而很完整。

而且，越南北部距離台商電子供應鏈大本營中國夠近，貨車從華南、華東出發，短則1～2天、長則3～5天，就可將無法立刻在北越當地建立起供應鏈的零組件，由中國運至北越，怎麼看都是電子業台商赴越南設廠的完美地點。

但是，也因為三星在當地發展已久、規模龐大，已經吸納當地大部分的勞動力與產線工程師，中國又有許多大型的蘋果供應鏈如立訊、瑞聲等先後落腳北越，北越勞動力恐怕已無法應付台灣大型代工廠進駐。

加以越南國土非常狹長、交通基礎建設不佳，也限制勞工「北漂」的意願，以越南相對比較貧窮的中越地區為例，雖然離北越不遠，但大部分中越的勞工反而寧願「出國賺外幣」，都讓台灣電子供應鏈如果現在才去北越設廠，光是招工就令人頭疼。

至於南越則是傳產業工廠大本營，在傳產工廠多年發展後，能蓋工廠的腹地已不算很夠，更大量欠缺電子業所需的生產線工程師，遑論電子業供應鏈，去南越設廠一切都得重來之外，曾在越南投資的傳產業者則笑說，傳產的工人如果讓他們改做電子業產線上的工作，「教很久還不見得教得好」，這是赴南越設廠必須面對的另一個大問題。