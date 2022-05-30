PCB短期營運 設備廠看法分歧

研調機構預估2022年PCB產值將持續成長，像是載板、5G、車用電子等高頻高速、高速運算應用都是成長動能來源，兩岸不少PCB廠也在積極擴充產能。擴產增加PCB設備的需求，多家PCB設備業者對於長線營運看好，但在大環境仍存有諸多不確定因素的影響下，短期營運看法有所分歧。

TPCA統計數據，上市櫃PCB設備累計前四月營收月減16.45％、年減2.29％。

業者表示，出現年減是因為去年PCB大廠擴產力道不小，不只是載板，其他製程也有，因此整體基期墊高。月減則是受到中國封控干擾，即使生產並未受到影響，但物流不順影響出貨，或是客戶停工無法驗收設備，都是影響因素。

志聖表示，以目前狀況來看，確實有些訂單或設備的出貨有受到影響而遞延，但整體在手訂單仍維持高檔、客戶需求依舊強勁，由於涵蓋三大產業包括PCB、半導體、面板，所以不容易受到單一產業波動而有所衝擊，此外，由於公司在中國有多個據點分布，互相支援調度下，4月封控並未造成明顯影響。

放眼第二季以及2022全年營運，志聖仍維持原設定的目標不變，保持樂觀看待，動能來自兩岸PCB廠都有不錯的需求，尤其IC載板暢旺，半導體受惠G2C聯盟效益持續發揮下，今年也會有顯著的成長。整體來看法人預估，志聖今年營收至少與去年相當，獲利則受惠產品組合優化利，年增可期。

群翊、大量均對產業前景抱持正面看待，但考量物流不順干擾尚未緩解，認為短期須審慎看待。群翊提到，IC載板供不應求，設備廠接單雨露均霑，包括台資、陸資、日韓大廠都有相關需求，另外像是伺服器、車用電子等高頻高速應用也是看好的成長能來源。

大量表示，今年成長動能來自PCB高階機台需求持續看漲，以及耕耘半導體相關檢測逐步發酵，以2022全年來看，考量大環境有不確定因素干擾，公司目標營收與去年持平，但在產品組合及匯率有利，以及業外有處份利益的挹注下，樂觀看待獲利表現。