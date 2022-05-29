IDC：中國2026躍全球AR/VR第二大市場

看好AR／VR「錢」景，中國對AR／VR市場投資快速增加，市調機構IDC表示，中國2026年AR／VR支出將成長至130.8億美元，是全球第二大單一國家市場，約有7成投資額投入VR，而中國2022～2026年AR／VR投資規模複合成長率則高達34.8％，是全球最高。

IDC表示，去年全球AR／VR總投資規模接近146.7億美元，預估在2026年增至747.3億美元，五年複合成長率將達38.5％，其中中國市場五年複合成長率預計將達43.8％，成長率為全球最高。

美國是全球AR／VR技術最領先、規模最大的市場，不過中國在後快速追趕，IDC表示，去年中國AR／VR市場IT相關支出約為21.3億美元，預期至2026年AR／VR支出將成長至130.8億美元，是全球第二大單一國家市場，其中，AR支出規模將以49％的五年CAGR快速增長，VR資本支出五年複合成長率達41.5％，將吸引約70％左右的AR／VR市場相關投資金額。

而就硬體產品來說，IDC表示，中國AR／VR頭戴式裝置在去年上市眾多新品後，規格升級的新品上市腳步今年仍可望延續，IDC認為，中國AR／VR硬體市場在2026年止，將以47.8％的複合增長率高速成長，並佔有中國AR／VR市場一半以上的資本支出。

IDC最新預測數據，中國的VR消費者市場在2022～2026年間穩定增長，總規模佔中國AR／VR市場近四成，2026年中國VR商用市場則以教育、醫療保健和專業服務為主，共計約占中國AR／VR市場總規模28.2％。

就AR市場而言，IDC預測，2026年AR培訓、和工業維護、AR實驗室和現場實踐（高等教育）將成為主流應用場景，共計約占中國AR市場投資規模的30.1％。

從VR市場來看，隨著VR消費者市場的增長，消費端遊戲數量、品質均明顯提升，IDC預測至2026年為止，VR遊戲以超過三成的占比一直是中國VR市場最重要的應用，2026年VR遊戲、VR培訓和VR協作預計將在中國成為VR主要應用場景，三者合計占比超過50％。