現金為王時代來臨! 科技廠看緊荷包備戰

科技廠近期投資縮手消息不斷，彩晶上周緊急按下暫停鍵，宣布停蓋新廠，一口氣省下170億元大洋，讓市場大為震驚，被動元件龍頭廠國巨、華新科祭出不到三成的近五年新低配息率，加百裕更宣告取消現增募資，在在都說明了現金為王的時代來臨，為過寒冬，科技廠不得不看緊荷包備戰！



步入2022年景氣黑天鵝不斷，俄烏戰爭成為壓垮景氣的最後一根稻草，台廠歷經2021年的歲月靜好之後，為因應景氣驟變，科技廠不得不祭出非常手段，包括調整籌資、建廠步伐，取消現增案、建廠喊卡動作不斷，不尋常的動作背後，凸顯景氣深不可測，現金為王的重要。



在投資縮手動作中，尤以面板大廠彩晶動作最引市場關注，日前彩晶除宣布暫停董事會已決議的加碼中光電股權案外，就連高達170億元的新廠投資案也被按下暫停鍵，合計將近200億元的投資計畫驟變，公司認了「主要考量景氣因素，希望多保留現金」。



保留現金的還不只是彩晶，被動元件廠國巨、華新科2021年雖然繳出亮麗財報成績單，但是今年度的盈餘發放比率卻下滑至近五年低點，國巨配息10元加上公積配息2元，相當於盈餘發放比率僅26％；華新科配息4.5元，盈餘發放比率也僅27％，由於被動元件應用廣及各類裝置，去年第四季就可見的手機、筆電、平板等IT相關應用的景氣轉弱，已經讓被動元件廠警鈴大響，壓低配息率、保留現金成為被動元件廠「抗寒」的第一步。



在不久之前，鴻海集團在群創、榮創的董事候選人名單上，以自然人名義取代法人代表，一旦不擔任二家公司董事職務，鴻海集團在二家公司的持股上，有更大的處分彈性，雖然無法代表鴻海集團是否清空股票的企圖，然而以鴻海集團及創辦人郭台銘對群創持股的張數計算，持有的股票總市值合計將近百億，市場認為，一旦景氣急凍或是集團另有資金需求，手握的股票就可望成為變現的活棋。



金屬機殼大廠可成，在上周召開股東常會，距離可成出售大陸泰州廠已經一年有餘，可成遭逢轉型陣痛期，導致產能驟減40％，營收、獲利雙降窘境，然而截至今年第一季底為止，可成帳上現金高達415.5億元，每股淨值達215.15元，可成董事長洪水樹認為，最近二年景氣動盪，供應鏈面臨的變數擴大，可成降低產能，拉高現金部位，在供應鏈混亂的時候，可成有更大的彈性及韌性因應變局。



此外，景氣衝擊股價表現，也影響大股東、投資人掏錢認股意願，電池模組廠加百裕5月向主管機關申請撤銷發行現金增資，及國內第三次無擔保可轉換公司債發行，並已獲主管機關核准，該公司原定募集5.56億元，在景氣詭譎之際，大股東寧可握有現金的企圖不言而喻。