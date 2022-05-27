虹冠電易主 強茂方敏宗接董座

電源管理IC廠虹冠電27日舉行股東常會，董事改選名單及現金股利分派等議案皆全數通過，但新任董事長變更為強茂法人董事方敏宗，原任董事長蔡高忠則擔任虹冠電的副董事長，這也是虹冠電三年來二度更換董事長。

虹冠電股東會中通過現金股利每股配發5元、董事改選名單等議案。虹冠電本次董事改選名單當中，以松翰支持的蔡高忠、林保偉，和強茂的方敏宗、陳佐銘分別各占兩席董事，由於強茂手中握有三成股權，明顯超過松翰手握的約8％。

因此本次董事名單除了順利通過，董事長則更換為強茂法人董事方敏宗擔任，原任董事長蔡高忠則改擔任虹冠電的副董，這也是虹冠電在2019年以松翰入主後，三年內再度更換董事長。

不過，蔡高忠於股東會後受訪時表示，與其對抗不如選擇合作，聯手才能夠創造出更好的未來。據了解，虹冠電原先並未被強茂告知收購股權一事，但最終雙方進行會談後，虹冠電亦能理解強茂規劃，因此選擇與其合作，未來或許有機會替公司帶來更好的前景。

根據強茂先前針對收購虹冠電股權時對外表示，公開收購取得虹冠電股份，主要基於財務性投資目的。中長期而言，強茂投資虹冠電除了可以認列合理的投資收益外，亦希望能據此尋求雙方進一步的合作，包括擴充產品線組合、資源整合及其他策略性合作，藉以提升雙方公司資產及股東權益報酬率。

強茂主攻二極體市場，虹冠電專精於電源管理IC領域。法人看好，未來雙邊聯手有機會推出更加整合性產品線，並有機會拓展資料中心、工業及車用等相關市場，打破過去專注於PC、消費性為主的領域。

虹冠電4月合併營收7,057萬元、月減6.5％，相較2021年同期減少34.9％。累計2022年前四月合併營收為2.68億元、年減30.7％。