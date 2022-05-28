張忠謀說中了 日媒：台積美國廠爆3難題

台積電斥資120億美元在美國亞利桑那州的鳳凰城蓋晶片廠，計劃2024年起開始採用5奈米製程生產晶片，日媒指出，據悉台積電在美國設廠的進度落後，原因與美國人力短缺、知名度比英特爾低，以及文化等3大關鍵有關。事實上，台積電創辦人張忠謀先前也曾就美國設廠發表看法，他強調美國已沒有製造業人才，美國尋求在本土擴大晶片生產，是昂貴浪費且徒勞無功之舉。

根據日經新聞網報導，除了台積電在鳳凰城設廠外，英特爾在那原本就擁有42年歷史的園區，未來還將耗資 200億美元擴廠。而在美國人力短缺情況下，台積電面臨嚴重缺工問題，分析亞利桑納州在夏天均溫高達攝氏38度，營造業缺工一直是常態，台積電與英特爾爭奪人才，將是一大問題。

其次，英特爾擁有在地優勢，當地的亞利桑納州立大學（ASU）有全美最大的工學院，而英特爾是這些學生最嚮往的企業。而在薪資方面也不如人。徵人平台Glassdoor統計資料顯示，台積電美國工程師一年薪資約為118,000美元，英特爾年薪則超過128,000美元。

第三點則是文化問題，經訪問台積電供應商和前任現任員工發現，台積電軍事化的管理文化讓不少人畏懼，包括工時長、管理嚴格以及強調紀律等。

台積電創辦人張忠謀日前以嘉賓身分在美國智庫布魯金斯學會發表談話指出，在美國生產晶圓是昂貴浪費且徒勞無功的事，犀利言論引發外界討論。他直言美國尋求在本土擴大晶片生産，但美國已沒有製造業人才。

《日本亞洲評論》先前引述消息人士說法指出，台積電美國亞利桑那州廠區興建時程延遲，原計畫今年9月進駐生產設備，但據悉進駐設備時間將延後到2023年2月或3月，代表台積電海外擴產比台灣困難，除了疫情不斷，當地勞動人力的短缺，另外包括建築必須通過不同法規也是原因之一。

（中時新聞網 邱怡萱）