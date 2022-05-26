南亞科談DRAM市況 有望逐季改善

DRAM廠南亞科26日股東會，通過去年盈餘配發現金股利總額114.7億元，以現有股本計算約每股配發3.70元現金股利。董事長吳嘉昭表示，隨著5G、人工智慧（AI）、物聯網、自駕車、元宇宙等相關技術的發展，將帶動DRAM應用多元化，預期第二季市況將小幅修正，爾後有機會逐季改善。

吳嘉昭表示，由於去年DRAM需求強勁，尤其三星將部分舊產能移轉生產CMOS影像感測器（CIS）等邏輯產品，在供不應求情況下，南亞科DRAM產品賣光且幾乎沒有庫存，因此今年的成長空間有限。現階段DRAM產業面臨高通膨引發原物料上漲、俄烏戰爭、大陸封控、晶圓產能吃緊造成長短料等四大變數影響，但南亞科仍將力求今年營收與去年相當，並透過產品組合優化以穩定提升獲利。

南亞科第一季合併營收199.46億元，每股淨利2.11元優於預期。南亞科受到中國疫情封城影響，4月合併營收月減2.1％達65.98億元，較去年同期減少10.8％，累計前四個月合併營收265.45億元，較去年同期成長5.7％。

南亞科近年來積極投入自主技術開發與製程轉換，第一代10奈米世代1A製程已試產第一顆8Gb DDR4並達到良率目標，第二顆DDR5設計完成並投入試產，預計今年進行1A製程轉換並導入量產。第二代10奈米世代1B製程已完成功能性驗證晶片的試製，首顆產品8Gb DDR4已開始投片試產。

吳嘉昭表示，DRAM是電子產品智慧化關鍵元件，包括智慧手機、伺服器及資料中心是目前最大應用區塊。隨著5G、AI、物聯網、大數據、自駕車、元宇宙相關技術的發展，未來各種消費型智慧電子產品的推出，將帶動DRAM應用多元化，需求每年會有15～20％的位元成長。

吳嘉昭認為，今年5G手機出貨比重提升，DRAM搭載同步增加，在筆電方面，商用及電競機種需求強勁，但手機及筆電等市場受到全球通膨、地緣政治、缺料影響較重，需求成長趨緩。