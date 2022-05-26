面板景氣走下坡 彩晶170億擴產計畫喊卡

彩晶26日召開股東會，會後副總吳許合表示，面板景氣下行，去年提出的5.x代新廠進度暫停，目前還在技術評估和市場評估當中，並沒有啟動。彩晶指出，不追求規模經濟，但透過產能豐富產品線是著眼點，因應綠色產品趨勢，新生產線不排除更大尺寸、甚至導入IGZO等技術。

彩晶2021年7月董事會通過170億元的新廠投資計畫，初期產能規劃3萬片，最快將於2023年量產；不過隨著面板景氣出現反轉，新廠投資計畫已延後。彩晶表示，今年資本支出因為全球不確定因素，下半年可能還會調整。彩晶控管資本支出相當保守，即使在景氣下行階段，過去六年來仍然能夠獲利，今年下半年還是會考量景氣來做資本支出預算。目前手上閒置現金200多億元，申請台商回台可融資額度也有200多億元，資金不是問題。

吳許合表示，新廠建置計畫還未啟動，將視銷售狀況、產能狀況和製程技術，才會定案。彩晶既有生產線是5.5代線，市場主流LTPS和OLED技術是6代線，因應綠色產品，也不排除更大尺寸的玻璃基板。

彩晶的綠色產品開發偏向工控應用領域，強調戶外使用、降低能耗，另外也看到愈來愈多公共工程配合太陽能發電達到省電、降低基礎建設開發成本，這塊市場出現，彩晶也相應有產品開發。

吳許合分析，LTPS技術過去是高階手機應用，OLED技術起來後，LTPS面板因為市場競爭激烈，產能從手機轉為筆電、車載，彩晶考量其侷限性，不會投資LTPS技術。