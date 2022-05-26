台達電轉型 拓展商業品牌

台達電推出自有工業品牌12年之後，品牌發展迎接新階段，執行長鄭平宣布，台達電產品線愈來愈廣，電動車、樓宇自動化、微電網等新事業必須更了解、貼近客戶需求，台達電將由工業品牌拓展至商業品牌。

至於大陸華東封控對營運的衝擊，鄭平指出，封控對吳江廠產能的影響已經由4月的50％、縮減至5月的20％，他相信狀況會愈來愈好。

台達電在2010年從零組件跨足完整解決方案，並宣示為品牌元年、推出工業品牌，強調效率與可靠度，系統解決方案愈來愈多，愈來愈接近客戶，現已成為全球知名的工業品牌之一，經過12年耕耘工業品牌後，執行長鄭平26日在COMPUTEX記者會宣布，台達電品牌之路將進行新一階段的轉型。

鄭平表示，台達電新階段是要發展B2B的商業品牌、而不是B2C的消費性品牌，主要是商業品牌能夠結合既有工業品牌經驗與核心競爭力，工業品牌很實在，客戶都是看規格、可靠度與性價比，大客戶也都是該領域的專家，消費性品牌則是訴求個人消費應用，快速跟上流行、創新速度快之外，消費性品牌的產品、功能、規格不是客戶需求的硬指標，各種終端應用才是關鍵，若台達電想要跨進消費性品牌，必須聽得懂各種不同應用的Domain Knowledge需求。

他進一步表示，台達電產品線愈來愈多元化，對智慧樓宇、能源基礎設施、電動車充電與關鍵電力與動力系統等新產品的投資也開花結果，為了更貼近使用者需求，是台達電決定從工業品牌擴展至商業品牌的主因。

台達電品牌長郭珊珊表示，工業品牌強調規格、也是能否拿到訂單的關鍵，商業品牌則偏向B2B，客戶可能已經是台達電的用戶，台達電產品線中，目前以電動車、微電網、樓宇自動化比較偏向商業品牌，接下來符合商業品牌的產品、應用會愈來愈多。