聯發科遭外資看衰 營收年增2成難達陣

亞系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告，認為智慧型手機終端需求疲軟，直言「聯發科2022年營收成長20%的目標恐無法實現」，除調降聯發科5G智慧機出貨預估外，也將聯發科目標價由860元調降到840元、評等由優於大盤調降到劣於大盤。

亞系外資表示，行動終端需求受到通膨飆漲、大陸封控等宏觀不確定因素拖累，大陸4月智慧型手機出貨量年減少32%，目前對智慧型手機市場前景持續保守看待，故調降聯發科2022年5G AP(手機應用處理)出貨量，由1.88億支調降到1.82億，相較於市場推估的2億支，更加保守。

不僅如此，亞系外資更直言，「聯發科2022年營收成長20%的目標恐無法實現」，在更高的晶圓成本和疲軟的需求下，也調降聯發科下半年5G SoC AP(手機應用處理)季減幅度由3%擴大到5%，惟相信聯發科在此下降趨勢中，依舊可以維持市場占有率。亞系外資表示，聯發科可以在2023年將不斷調升的晶圓成本轉嫁與ASIC(客製化晶片)和網路IC等智慧邊緣產品客戶，但此轉嫁不會發生在5G AP(手機應用處理)，在需求疲軟和成本上漲下，利潤將受到擠壓。

亞系外資表示，聯發科在COMPUTEX 2022推出眾多新品，包括WiFi 7、搭載mmWave(毫米波)的行動晶片和5G汽車AP，其WiFi 7產品Filogic 880和Filogic 380，可支持八種或更多終端設備應用。

如路由器、電視、NB、智能手機、平板電腦具有高速、高可靠、連接穩定、低功耗的特點，相信此WiFi 7新品的推出證明了聯發科的無線技術能力，也看好其WiFi銷售。

預計未來幾年在規格升級趨勢下，年增長將超過20%，但這不會抵消短期智慧手機的疲軟，故將聯發科目標價由860元調降到840元、評等由優於大盤調降到劣於大盤，並將2022年、2023年每股收益調降2%、3%，以反映移動終端需求惡化和上漲的晶圓成本。

（時報資訊 王逸芯）