2021年DRAM市場 韓2大巨頭占7成

DRAM市場過去30年震盪起伏幅度大，在2019年產值下降37%，2021年又飆升42%。繁榮蕭條周期令業者捏把冷汗，使得主要DRAM供應商的數量從1990年代中期的20家減少到如今只有6家。其中，三星(Samsung)、SK海力士(SK Hynix)、美光(Micron)這三大供應商在2021年共同佔據94%的DRAM市場份額。三星占43.6%、SK Hynix占27.7%、Micron占22.8%、其他(Others)則僅占5.9%。光是總部位於韓國的三星和SK海力士，去年就占全球DRAM銷售額的71.3%。

去年依舊稱霸全球最大DRAM供應商的三星，銷售額近419億美元。三星去年在多個方面持續推進其DRAM業務。在2020年3月率先使用極紫外光(EUV)技術後，三星於2021年10月開始量產基於EUV的14奈米DRAM。同時三星也將其最先進的14奈米DDR5上的EUV層數從兩層增加到了五層。

三星去年11月表示，已應用其EUV技術開發14奈米16Gb 低功耗雙倍數據速率5X(LPDDR5X)DRAM，專用於5G、人工智慧(AI)、機器學習(ML)等高速應用與大數據。三星提到，該產品可提供高達8.5Gbps的數據處理速度，較現有的6.4Gbps LPDDR5設備快1.3倍，功耗也比LPDDR5內存降低約2成。三星還推出其首款支持新的Compute Express Link(CXL)互聯標準的DRAM內存模塊，並推出了專為自動駕駛電動汽車和高性能訊息娛樂系統設計的2GB GDDR6和2GB DDR4汽車DRAM。

市占亞軍的SK海力士，其DRAM銷售額增長39%至266億美元。DRAM約占公司2021年半導體總銷售額的71%。DRAM總銷售額分為，服務器DRAM占40%、移動DRAM占35%；PC DRAM占15%、消費和圖形DRAM各占5%。SK海力士去年發布號稱業界性能最高的DDR5 DRAM，其數據速度能夠每秒傳輸163部全高清電影。而與三星一樣，SK海力士也開始使用EUV光刻技術量產8Gb LPDDR4 DRAM，其基於其第四代10奈米級工藝，稱為1-alpha(1a nm)工藝。

美光是2021年第三大DRAM供應商，銷售額為219億美元。美光DRAM銷售額增長41%。美光去年推出1a nm內存節點，設計為支持數據中心向DDR5 DRAM的過渡，受益新CPU平台的推動，這些平台預估在2023年獲得發展勢頭。美光的1a nm DRAM還應用於低功耗通信應用，包括5G智慧手機。

（時報資訊 葉時安）