台達電、臻鼎 快篩陰才能進股東會

時序逼近股東會旺季，但台灣疫情正處於高峰，為保護股東與經營階層，台達電、臻鼎都表示，股東需有快篩陰性證明，無提供者會施以適當的防疫措施。

鴻海則傳出股東與經營階層將分處於不同樓層作物理性防護，並對媒體祭出限制，需持有3日內快篩陰性證明、始得進入發稿區。

股東會旺季在即，目前雖然多維持實體舉行，可是如何維護股東行使權益之餘還兼顧防疫，對不少上市櫃公司都是一場硬仗。

奇偶便開第一槍，5月10日宣布為維護股東健康權益與控制群聚與傳播風險，建議到場參加實體股東會的股東，攜帶疫苗接種紀錄（小黃卡、數位憑證）、或當日快篩陰性證明，供工作人員檢視。

台達電5月24日也宣布，為維護股東健康權益與控制群聚與傳播風險，欲親臨今年股東常會的股東，入場前請配合進行快篩，或出示二日內PCR陰性證明。

而鴻海股東會則將股東與經營團隊安排在兩個不同樓層，股東提問、經營團隊回答，均以雙向視訊的方式進行，至於媒體區則規定媒體提供三日內快篩陰性證明才能進入，至於臻鼎則宣布將在股東會現場提供股東快篩試劑，陰性才能進入會場。

不過，目前除了八大行業、健身房、宗教活動以外的公共場所與活動，參與者必須提供接種三劑疫苗的證明外，指揮中心沒有鬆口其他活動與公共場合參與者必須持有陰性證明才能入場，面對股東會在即，企業不能因為防疫而妨礙股東行使權力，可是若有高層因為參與股東會而染疫，或是股東因為群聚而「中鏢」，不少企業私下表示很頭痛。

不過24日才宣布入場前請配合進行快篩或出示二日內PCR陰性證明的台達電，在25日略微改口，表示防疫措施為維護股東健康之舉，並不影響股東參與股東會權益。

換言之，沒有陰性證明的股東還是可以進場，但台達電也指出，對於這些股東會施以適當的防疫安排，而台達電也會在入口處安裝自家的紫外線抑菌燈，來加強表面消毒。

臻鼎指出，股東會現場若不願意快篩的股東，臻鼎將提供戶外場地，讓這些股東以視訊方式參加。