全球電動車供應鏈 和碩：台灣站有利位置

電動車成為主流趨勢，和碩表示，電動車新創業者將改變既有燃油車的供應鏈架構，轉向以軟體為中心、扁平化的架構，而台灣業者在電動車供應鏈不僅已經陸續躋身為電控、電機、電池關鍵零組件重要供應商，更有從資通訊產業訓練出來的軟硬整合技術與供應鏈管理能力，都讓台灣在全球電動車供應鏈中已經站在有利位置。

和碩24日參加COMPUTEX開展首日InnoVEX「台加智慧車產業高峰論壇」，和碩表示，電動車新創產業興起、中美貿易戰不歇，將改變既有的汽車供應鏈生態。

和碩指出，傳統的汽車供應鏈是金字塔型，Tier 1如Magna、Denso、博世等處於金字塔最定端，負責各種次系統的設計與製造，各種零組件、材料供應商就是Tier 2、Tier 3，如面板業者就屬於Tier 2供應鏈的一環、車用IC屬於Tier 3的一部分，金字塔各層分工明確。

和碩認為，在電動車越來越受歡迎的潮流下，以特斯拉為首的新創電動車廠將會挑戰既有的汽車供應鏈，比起燃油車由機械主導，電動車機械比重不高，原廠開發的軟體才是決定一台電動車使用體驗與性能的重點，也因此，新創電動車廠的供應鏈架構是以軟體、關鍵技術為中心，其他的關鍵零組件、次系統圍繞著軟體，供應鏈的架構扁平。

另外，中美貿易戰開打後，中國以往從西方世界竊取商業機密的行為一再被翻出來，歐美日汽車品牌對於保密要求更嚴格，是影響汽車供應鏈發展的另一因素。

和碩認為，台灣在傳統燃油車已經建立起成熟的機械零件技術，這個優勢有不少可以繼續沿用至電動車，在電動車的電機、電控方面，台灣業者如台達電、富田電機、士林電機、智伸科都在電動車馬達與零組件做出實績，車載充電器不只有台達電取得佳績，光寶、康舒等業者也已投入之外，東元、台達電、富田電機等也都是電動車逆變器重要供應商，而在電池方面，正崴以跨足電動車電池模組之外，先前賓士也宣布與輝能合作開發電動車用固態電池，長春石化更是全球鋰電池材料銅箔的重要供應商之一。

和碩進一步指出，台灣對智慧財產權的重視，加上台灣面積小、產業聚落密度高，加上從資通訊產業訓練出來的供應鏈管理與軟硬體整合能力，都讓台灣在全球電動車供應鏈中已經佔在有利位置，而台灣業者未來在車用在IC設計、第三代半導體、被動元件、高整合度馬達、車用相機、毫米波雷達、AI等領域開疆闢土。