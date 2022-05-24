2檔車用電子吸睛 2檔PCB迎陸解封轉機

華通、敬鵬 迎大陸解封行情

電子族群再度面臨第二季獲利下修壓力，拖累指數24日拉回失守萬六，不過，法人認為，中國大陸即將解封，供應鏈缺料問題有望逐步緩解，業績展望正向的華通（2313）、敬鵬（2355）等，在台股回檔整理之際將具布局機會。

華通今年首季淨利18.86億元、年增102％，EPS1.58元，累計前4月營收227.8億元，較去年同期成長27％，創歷年同期新高紀錄。公司表示，布局多元產品線發揮成果，樂觀上半年營運將維持高檔水準。

針對第二季展望，法人指出，華通4月營收低於3月，主要受中國大陸封城影響，雖產能利用率持續維持高檔，但下游組裝廠、物流、人流受到干擾，在生產跟提貨上無法準時，預料5月營收也有影響，後續關注解封後生產力恢復速度，以及長短料供應情況。

市場評估，華通取得三星中高階機種訂單，將有效分散中系客戶下滑風險，且第二季PC營收可望高於手機，有利高階HDI出貨。看好公司進行重慶二廠二期HDI及軟板擴充具規模效益，低軌衛星地面板商機也可望發酵。

敬鵬受惠近期匯率急貶，帶動公司獲利好轉，而人民幣兌美元同樣出現回貶趨勢，有助於替公司營收及毛利率帶來正面效益，法人預估，後續隨著新廠開出，以及客戶拉貨速度加快，未來營運動能將更加向上。

另外，敬鵬新申請的外籍移工在4、5月陸續上工，產能利用率可望回升至85％～90％。第二季在匯率貶值和漲價效應顯現，以及公司再度調漲售價，反應部份成本壓力，預料每股盈餘將大幅優於首季表現。

（工商時報 陳昱光）

題材護體 昇貿、致伸逆風高飛

台股24日開高走低，惟部分題材電子股仍強力收紅，受惠5G時代來臨，低軌道衛星執照6月將開放申請，及大陸解封後車市復甦，低軌衛星、車用電子概念股表現強勁，昇貿（3305）、致伸（4915）逆勢上漲。

低軌道衛星執照將於6月開放申請，國際業者若要在台申請頻譜執照，可與台灣業者合作，相關低軌衛星供應鏈營運可望進補，加上相關題材股先前回檔幅度已深，股價啟動跌深反彈。

錫製品廠昇貿首季營運淡季不淡，雖然先前蘇州廠受到大陸封控干擾，惟藉由休假調整影響，4月營收8.81億元，月增0.5％、年增達65.3％，為單月歷史次高水準；累計前四月營收35.35億元，年增57.3％，創下歷年同期新高，營收穩健走揚。

昇貿下半年陸續加入的新客戶、新產品開始放量，首季在新品、新客戶及業外觀音廠處分利益挹注下，單季每股盈餘（EPS）2.87元，改寫歷史新高。

昇貿打入星鏈計畫後，去年已啟動小量試產，法人看好，在客戶積極推廣、俄烏戰爭引發市場對低軌衛星之重視下，昇貿今年高階錫膏將較去年成長，計6～7月將開始放量；而可有效降低生產製造溫度的低溫錫，也已打入CPU大廠，有望在上半年陸續放量。

此外，特斯拉供應鏈的致伸股價也表現強勢，近期拉出一段連六紅的佳績，致伸第一季營收、獲利同創下同期新高紀錄，首季營收178.94億元，年增4.28％，獲利5.52億元，為歷年同期新高，EPS達1.23元。

法人指出，致伸5月以來三大法人大買3.23萬張，本季將受惠新產品出貨帶動，包括汽車ADAS、警用相機、多功能事務機及其餘新業務和產品的成長，營收、獲利有望繳出雙位數年增率。

（工商時報 鄭郁平）

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