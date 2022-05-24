彭双浪：印度越南難取代大陸生產

大陸清零政策下，使得蘋果等品牌有意擴大越南和印度的生產佈局。台北市電腦公會理事長、友達董事長彭双浪24日表示，業界認為清零只是短期的影響，雖然供應鏈從過去的長鏈轉變為短鏈，有一部分生產轉移，但是印度和越南都有基礎設施不完備等情況，無法完全取代大陸的生產地位。



彭双浪分析，印度有一個社會結構問題，而且政府行政效率也會影響投資，雖然目前印度有部分城市以開發區的方式發展製造重鎮，未來可能會逐步發展起來，但不可能完全取代大陸的生產地位。印度和越南都有基礎設施還不完備的情況，而且近年越南投資被炒熱，土地價格更是飛漲、一周一個價，都會影響投資意願。海外設廠考量因素很多，包括供應鏈、基礎設施和人才等等，舉例來說，台積電赴美蓋廠也遇到人力的問題，在台灣加班、輪班、穿無塵衣進無塵室是很稀鬆平常的事，但是在美國，就連要求戴口罩都不容易，更何況要24小時輪班，即使是感恩節、耶誕節假期也要排班，那就是管理上的大問題了。



對於華東供應鏈狀況，彭双浪表示，華東地區的封控管理對於4月出貨的影響大，近期陸續鬆綁，5、6月狀況會比4月好，不過物流和供應鏈要完全恢復還需要一段時間。消費端亦然，4月份上海地區車輛銷售掛零，由此可以看出消費市場受到很大的衝擊，通路、供應鏈也還需要時間去化庫存。



面板價格持續破底，彭双浪表示，價格由供需決定，現階段確實有些大量的低階產品較為辛苦，不過友達近年持續布局中高階、客製化產品，拉升商用產品比重，營運受大環境的衝擊將低於同業。整體大環境來看，不論電腦、電視、手機等產品終端銷售都減少，也影響了半導體需求，不過商用、車用產品需求相對強勁，特別是電動車。



面板雙虎合併話題發酵，彭双浪直言，規模已經不是致勝條件，友達近年走價值轉型，更重視的是提升服務、創造價值。雖然兩家公司都擴大布局高價值產品，但策略發展方向並不相同，因此合併綜效不見得會產生。目前沒有跟群創接觸，也沒有換股和公開收購的想法，至於產業控股等其他形式的合併，他笑說，「這個沒有想過呢！」他強調，友達不管在任何併購、資本投資，都不會脫離雙軸轉型策略。