TrendForce估 「三眼怪」仍為手機主流

在性價比當道下，TrendForce推估三眼怪仍將是今年手機的主流，僅部分機種會採用四鏡頭設計來做為規格差異化，而雙鏡頭以下的產品數量將會銳減，且以入門款機種為主。

通膨讓今年智慧型手機的銷量籠罩陰霾，但TrendForce仍看好今年智慧型手機相機模組出貨量將微幅上揚5％，達到50.2億顆，推估其成長動能主要來自於三鏡頭設計帶動低畫素鏡頭數量的增加，惟規格較佳的高畫素主鏡頭雖然能讓品牌廠商提供較佳的手機拍攝性能，但由於畫素規格並未持續往更高階攀升，主流仍停留在5,000萬畫素上下，需求恐略有停滯。

TrendForce指出，整機性價比仍是消費者購買的主要依據，考量到五鏡頭設計、上億畫素的主鏡頭等高規格方案，成本最終仍會轉嫁到廠商端，在銷售表現難獲提升下，三鏡頭仍會是今年的主流設計，預估整體出貨占比將超出四成，達到44％，較去年的34％，增加10個百分點，僅部分機種則會採用四鏡頭設計來做為規格差異化，占比與去年相當，均為21％，而雙鏡頭以下的產品數量將會減少，占比由去年的45％下修至35％，且以入門款機種為主。

TrendForce認為，透過一顆高畫素的主鏡頭再搭配兩顆低畫素的功能鏡頭方式，就能讓手機維持三鏡頭設計並且兼顧到硬體成本，這是促使中低階產品朝向三鏡頭、甚至是四鏡頭設計發展的主因，連帶的包括兩百萬畫素的景深鏡頭、微距鏡頭在內的低畫素功能鏡頭的採用量也會因此攀升。

TrendForce指出，目前品牌廠商放緩手機相機模組的硬體規格競爭，但仍會以拍照、攝影性能作為手機產品的宣傳特色，而且會著重動態拍攝、夜間拍攝等情境來突顯產品優勢。而這部分除了可以透過強化相機模組本身的光學性能來達成外，亦能透過演算法、軟體的方式來強化，進而提升手機品牌對於投入自製晶片的積極度。

著眼於此，不光是蘋果（Apple）、三星（Samsung）這些手機廠長期採用自家的SoC，其他品牌廠商也嘗試推出自行研發的晶片來強化影像處理效果，例如小米（Xiaomi）的澎湃C1、OPPO的MariSilicon X和VIVO的V1+，也都加入了角逐的行列。

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