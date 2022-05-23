COMPUTEX實體展回歸 3,000買主參與

COMPUTEX台北國際電腦展24日起登場，外貿協會董事長黃志芳指出，暌違兩年的COMPUTEX實體展，雖受到疫情影響，今年規模與商機勢必較2019年高峰少，但在同步線上開展前提下，仍吸引逾100國、3,000家買主與廠商參與洽談，商機可期。



以往2019年COMPUTEX攤位規模涵蓋南港一、二館與世貿展館達6,000個攤位，而今年實體參展商達358家、逾600個攤位。



黃志芳強調，疫情、俄烏戰對供應鏈帶來衝擊並重塑國際經濟，促使全球資通訊（ICT）產業調整腳步面對多方挑戰，COMPUTEX同樣在快速變動的局勢下擁抱數位轉型浪潮，睽違兩年再度以實體展回歸，透過虛實並進的方式建構全球科技生態系。



他強調，今年COMPUTEX Forum也緊抓時勢脈動，以「科技賦能 創新常態」為主題，並鎖定「科技創新」、「淨零碳排」及「創新常態」三大主題於26日在南港展覽館一館登場。



黃志芳以「全球科技產業的數位韌性」為題，邀台北市電腦公會理事長彭双浪、廣達集團創辦人暨總裁林百里、台達研究院院長闕志克、安謀（Arm）台灣總裁曾志光及台灣微軟總經理孫基康等科技領導廠商，暢談ICT產業如何化疫情挑戰為營運轉機。



彭双浪表示，台灣擁有軟硬整合實力、人才與地理位置優勢，疫情期間國際市場對台灣產品更是迫切需求。他強調，大陸封城與俄烏戰爭衝擊供應鏈，也創造了台灣業者未來機會，包括次世代顯示功能等研發，皆將挹注元宇宙展現的完整性；此外，台灣ICT與半導體業者未來將透過更多合作機會，將台灣視為試驗場域，同步邁向全世界。



廣達集團創辦人暨總裁林百里則認為，過去兩年行動運算以及雲端運算需求明顯上升，未來的市場需要更多創新科技打造新的應用場景，具備更彈性的全球供應鏈，且因應產能需求，應儘速建置智慧製造廠，讓科技產能提升更快、更具韌性。