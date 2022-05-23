聯發科:今年營收拚增兩成 研發聚焦2事業

聯發科（2454）23日舉行新品發表會，副董事長暨執行長蔡力行表示，在5G、WiFi 6、10GPON、電源管理IC等產品線推動下，預期2022年全年合併營收可望有20％的成長幅度。

另外，因應公司快速成長，為整合內部資源，今年初對組織做了相對大的調整，將研發資源集中在無線通訊事業群及運算聯通元宇宙事業群等兩大體系，將內部資源做最有效率的策略整合。

蔡力行指出，聯發科第一季的營收優於財測高標，三大營收類別皆同步成長，獲利結構健康，預期今年全年營收預期可以有20％的成長。其中，手機平台方面，成長主要來自5G手機出貨量成長及切入旗艦機市場。

除了更多採用天璣9000的旗艦機型將上市；天璣8000系列的高階機型亦銷往中國及歐洲、印度及東南亞國家等多個地區。5G毫米波單晶片天璣1050也將在下半年量產，且獲得北美客戶採用。

智慧裝置平台，蔡力行表示，受惠於技術升級，預期來自WiFi 6、5G數據機、5G平板、10GPON及4K智慧電視的營收在今年皆強勁成長，預期將為公司營收成長提供最大的貢獻。此外，今年也持續透過全球電信運營商、筆記型電腦OEM、汽車及ASIC客戶以拓展全球市占率。

電源管理晶片則可望受惠於5G及WiFi 6升級的相關需求，以及在快充、車用以及工業相關應用的成長，將帶動今年電源管理晶片營運維持強健。

蔡力行說，自2018年公司陸續做了一連串策略性資源整合後，之後在營收及獲利交出亮眼的成績單。這次調整成兩大事業群，目的就在為公司未來的成長布局預做準備。

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