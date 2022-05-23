工業富聯首發碳中和白皮書 致力淨零排放

面對全球環境議題，發展新技術以求有效降低環境影響因子，已成為產業共通目標。工業富聯23日發佈首份碳中和白皮書，明確提出針對碳中和之行動目標和具體計畫，承諾2030年碳排放需較基準年下降80％、2035年實現營運範圍100％碳中和、2050年實現價值鏈淨零排放。

工業富聯總經理、也是CSR委員會主席鄭弘孟表示，「永續經營、綠色發展」是工業富聯的核心理念之一，此次發佈的白皮書，在工業富聯碳達峰及碳中和的雙碳道路上是一個重要里程碑。

工業富聯制定「Reduce減少運營排放、Replace能源結構轉型、Resolve碳抵消與碳捕捉」之3R具體行動計畫，依照節能減排，以及可再生能源供給優先、碳抵消為輔的策略，逐步實現自身營運及全價值鏈碳中和。

在Reduce減少自身營運排放項目上，工業富聯定期追蹤各事業群節能減排政策及鼓勵開發新興節能技術，並根據ISO 50001/GB 23331能源管理系統，設定能耗標準和節能考核機制，完成專項節能技術改造。

在能源結構轉型Replace方面，工業富聯正積極推動能源結構轉型，透過自主開發可再生能源專案及對外投資併購等方式，實現能源結構調整，降低自身運營產生的碳排放。

例如，工業富聯2021年起逐年提升包含綠電在內的可再生能源使用占比，充分發揮自身土地資源優勢，在園區部署分佈式太陽能電站；投資開發風力發電、儲能、智慧微網和智慧能源管理系統等可再生能源項目；以及結合可再生能源採購和綠電交易，逐步提升再生能源用電比例。截至2021年底，工業富聯已開發近50兆瓦分佈式太陽能發電系統，計畫於2030年實現約3,050兆瓦的可再生能源開發與投資。

針對Resolve碳抵消與碳捕捉技術，工業富聯優先選擇減少營運碳排放以及推動可再生能源供給。對於無法透過減少排放和能源轉型來實現的碳排放量，也不排除透過直接開展自然解決方案或增加可認證碳抵消額，以及投資碳排放的捕獲、再利用及封存等方式，輔助抵消部分自身營運碳排放。

工業富聯將價值供應鏈納入考量，透過審核機制、供應商管理及供應商激勵等措施，將低碳行為深度融入各個環節，乃至逐步實現減碳行動一體化，進而賦能上下游企業，提升全產業鏈的減排表現。

以鋁為例，鋁是工業製程中重要材料，也是碳排放量相對較大的產業。工業富聯推動創新金屬公司打造綠色製造燈塔工廠，共同開發鋁原材料循環經濟。目前該工廠每年可創造近3,000萬元人民幣效益，再生鋁熔煉金屬回收率高達95％以上，再生鋁熔煉能耗低於140千克標準煤/噸，為鋁產業綠色發展提供創新低碳路徑。

此外，工業富聯還結合自身業務實踐及技術創新，建立碳排放管理體系、拓展碳中和諮詢和提供數位化能效提升做法，為產業界提供綠色轉型解決方案。工業富聯持續推進綠色製造燈塔工廠、智慧廠務能源管理系統、智能綠色迴圈製造系統和碳計算與諮詢服務，在自身碳中和解決方案的綜合能力到位之同時，相信更足以擴大外溢效應，引領價值鏈生態圈邁向可持續發展。