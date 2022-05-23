別再說沒毫米波 聯發科天璣1050現身

毫米波終於報到！聯發科（2454）發佈旗下首款支持5G毫米波的行動平台「天璣1050」，支持毫米波和Sub-6GHz全頻段5G網路，提供高速率且廣覆蓋的5G連接，預計搭載該晶片的終端裝置將於今年第三季於市場亮相。

聯發科去年底推出的天璣9000，驚豔市場，在安兔兔上的跑分超過100萬分，當時市場曾對其為何沒有搭載毫米波打下問號，惟聯發科在5G的規劃上，戰略為Sub-6先發、毫米波後至，如今祭出「天璣1050」，預計將更有助於聯發科搶攻非陸市場，在大陸智慧機面臨高原成長期之際，可以繼續維持成長動能。

天璣1050行動平台採用台積電（2330）6奈米製程，搭載八核心CPU，包含兩個主頻2.5GHz的Arm Cortex-A78大核，GPU採用新一代Arm Mali-G610，兼顧性能與能效表現。天璣1050高度整合5G數據機，支援5G毫米波和Sub-6GHz全頻段網路的雙連接和無縫切換，在5G Sub-6GHz（FR1）頻段內支援3CC三載波聚合技術，在5G毫米波（FR2）頻段內支援4CC四載波聚合技術，提供更高5G速率。

聯發科無線通訊事業部副總經理陳俊宏表示，天璣1050行動平台支援毫米波與Sub-6GHz全頻段5G網路，充分利用5G各頻段優勢提供完整端到端的高品質5G網路連接和卓越能效，滿足不同國家及地區多樣的5G應用需求。透過高速穩定的網路連接和先進影像技術，天璣行動平台的出色特性將協助終端裝置打造更好的產品體驗。

天璣1050支援先進的Wi-Fi無線網路技術，提供2.4GHz、5GHz和6GHz三個頻段的低延遲無線網路連接，還透過聯發科技HyperEngine5.0遊戲引擎升級了遊戲性能，帶來更高的遊戲幀率和續航體驗。天璣1050支援LPDDR5記憶體和UFS3.1快閃記憶體，可提供更快的應用載入速度，為全場景應用加速。

不僅如此，天璣9305G行動平台支援全頻段Sub-6GHz5G網路，以及2CC雙載波聚合與FDD+TDD混合雙工，速率快、覆蓋廣，為智慧手機提供優質5G網路體驗。MiraVision行動顯示技術可呈現生動的畫面細節，支援FHD+解析度120Hz刷新率顯示和HDR10+影像標準。HyperEngine3.0Lite遊戲引擎整合智慧型網路管理技術，可降低遊戲網路延遲，帶來流暢的遊戲體驗，同時延長智慧手機的電池續航，預計搭載該晶片的終端裝置將於今年第二季上市。

（時報資訊 王逸芯）

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