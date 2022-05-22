沈軾榮：我沒有要爭經營權

金寶股權之爭即將開打，金寶前總經理沈軾榮親上火線，為6月27日的股東會大戰布局，談出馬原因和未來規畫，沈軾榮笑說，他其實沒想那麼多，就連董事提名也是在今年2、3月間倉促決定，目的無他，只是希望做好公司治理，讓「董事不要不懂事」就好，以下為專訪內容。



問：你此次出馬參與金寶董事會角逐意欲何為？



答：我一直在想如何讓金寶變得更好，過程中我也曾和親友聊過群創案以及員工認股權等相關事宜，但有親友說，你只擁有一席董事席次，人微言輕，就算反對也沒用，於是就有人鼓勵我乾脆多提幾席，最終我才決定在今年二、三月間提名董事，不過，我要說的是，這次如果拿到更多的董事席次，我不是為了要去董事會吵架，而是希望可以為股東多做點什麼。



問：此次金寶董事改選，您希望可以拿到多少席次 ？



答：能夠盡力拿到幾席就拿幾席，不過換個角度思考，我原本就只擁有金寶一席董事，就算這次改選只拿到二席，就算贏。而主要目的在於我想推動「小股東行動主義」，讓小股東集結起來，有多一點的發聲機會，金寶自然成了試金石，畢竟我最重要的工作資歷就是金寶總經理，對金寶了解最多，只能用在金寶的身上，只是不知道這對金寶來說，應該算是幸還是不幸。



問：對於此次金寶改選，你有勝算嗎？



答：台灣的董事選舉採複式投票制，以此次金寶董事改選席次共計11席言之，但在複式投票制中規定，你手中的持股可以全押給一個人，當然也可以分散，相較於公司派有11席要照顧，我手上的票只要照顧我想照顧的人即可，壓力沒有那麼大。



問：根據公開資訊觀測站資料所述，目前金仁寶集團對金寶的可控制股權達20.87％，算是相對大股，原則上他的利益應該和其他小股東緊密相連，應該符合您所提的「股東至上」的最高指導原則？



答：我沒有要爭經營權，只是想要多幾席董事而已，而且爭董事席次，我不只是用嘴巴說，還講究方法，未來我還會再公布短中長期的做法。



而且如果細究金仁寶集團的持股，可以發現金仁寶集團對金寶可控制股權20.87％中，包含仁寶握有的13％，嚴格來說，它是用仁寶的13％持股來控制金寶，相形之下，許勝雄本人僅握有仁寶股權0.7％，仁寶總經理陳瑞聰也持有仁寶0.8％的股權，至於仁寶的股權算是許董的還是公眾股東的、另握有八成持股的小股東和握有二成持股的許董是否站在同一個利益點上，則是另一個議題。



問：如果再重來一次，你還會做同樣的事嗎？



答：這個問題我也問過自己300遍，答案是會的，壞就壞我在美國唸的是法律，我認為有些事必須公平被對待。