大陸堅持清零，在3月底封閉上海與昆山整整一個月，即使逐步解封至今已經超過三週、上海市政府號稱復商復市一週以來，多僅是「只聞樓梯響」，許多台廠還是持續受到物流干擾，iPad重要產區之一的仁寶南京廠、MacBook Pro產區廣達上海廠，仍受供應鏈限制，蘋果預估將衝擊本季營收40～80億美元。



也因此，蘋果希望在中國大陸以外地區增加產量，並在美國總部會晤越南總理傳達將供應鏈擴展至越南的想法，一方面是有迫切需要，另一方面等於變相向中國大陸的堅持清零、侵害企業權益，提出抗議。



然而務實而言，不論是蘋果、還是其他消費性電子大廠，甚或是台灣代工廠，要將供應鏈大規模撤出中國的困難度都非常高。



以蘋果來說，蘋果在執行長庫克主導下，中國供應商佔比越來越高，業界人士透露這不只是成本考量，中國已經是蘋果的第二大市場，庫克深信可以藉由「工廠綁市場」的策略，在為提高中國就業率做出實質貢獻，以此來保護蘋果的大陸市場免於被中方打壓。在這種思維下，蘋果很難將主力產能撤出中國。



而且，iPhone、Apple Watch、MacBook零組件1,000～3,000多個，中國供應商占比又越來越高，就算將終端組裝搬去越南、印度，供應鏈要跟著大遷徙也不容易，越南廣受歡迎的原因之一，就是零組件從華東、華南以貨車運抵北越，兩、三天就到，可以最大幅度降低供應鏈大遷徙過程中帶來的問題，換言之，除非蘋果願意花大錢替供應鏈解決遷徙的成本，否則誰要主動給自己找麻煩？



另外，客戶對於供應鏈撤出中國一直三心二意。舉例來說，中美貿易戰剛開打時，所有的品牌客戶都要求台灣代工廠在東南亞提出產能備案，然而隨筆電、智慧型手機、遊戲機等重點產品不受關稅影響後，原本急如星火的品牌客戶，竟又放慢腳步繼續在中國生產。尤其去年東南亞疫情連番肆虐時，本來信誓旦旦要代工廠在越南生產Pixel手機的Google、本來計畫去年下半年要代工廠明顯增加印度產能的蘋果，因為中國最不受疫情影響，而又全部拉回中國生產。



現在中國為了堅持清零的種種措施，讓包括蘋果在內的品牌又認真動了將供應鏈遷出中國的念頭，可是蘋果最後對中國灰心喪志而撤出多少，最後恐怕還是要看中國到底要堅持清零到什麼時候而定！至於在這段疫情反覆發生的期間，蘋果高層經常「三心二意」的反覆決策，也就一點也不足為奇了。