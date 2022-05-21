華府眼中穩懋、宏捷科 與台積一樣重要?

過去幾年美國與中國角力，從貿易戰一路升級至科技戰，半導體儼然成為台美關係更緊密的合作領域。

但在台積電之外，美方關注台灣半導體產業的焦點已擴展至其他本土供應鏈。美國在台協會（AIT）與經濟部4月底合辦的「臺美合作提升全球半導體供應鏈韌性座談會」，就邀來台積電重要供應商均豪（5443）及帆宣（6196）高層出席。

美方希望台灣半導體業者赴美設廠，部分是出於國家安全考量，主因是5奈米以下的先進製程，全球只掌握在台積電及南韓三星兩大廠手中，且產能都在亞洲。

更重要的是，美國需要的軍事或航太用途晶片，愈來愈多用到砷化鎵（GaAs）或氮化鎵（GaN）等化合物半導體。以專門做砷化鎵的利基型晶圓代工廠來說，穩懋（3105）、宏捷科（8086）及聯穎（3550）等三家台廠，在全球砷化鎵代工營收佔比合計超過九成。

換句話說，若從美方的國安角度考量，台灣半導體產業對美國的重要性，不只是掌握先進製程的台積電，更包括這些利基型的晶圓代工業者。

台積電年初才宣布 今年資本支出上看440億美元新高

2020年5月台積電宣布，預計從2021年至2029年投資約120億美元（約3600億台幣），在美國亞利桑納州建立先進晶圓廠。

若以120億美元來看，已經直逼美國海軍最新型的福特級核子動力航空母艦造價133億美元。

今年1月台積電才宣布，2022年資本支出最高將躍升至440億美元（約1兆3200億台幣），再創新高。

美國國會審議中的晶片法案（CHIPS Act），資金規模是520億美元，而台積以一家公司之力，就準備投入440億美元，讓華府不少專家印象深刻。

化合物半導體適合航太+軍事用途 原來是台廠利基

在台積電之外，台灣專門做化合物半導體的晶圓代工廠，同樣進入美方的關注視野。

與美國共和黨前國安團隊關係密切的華府智庫2049計畫研究所，去年11月曾由計畫副主任Eric Lee在知名國際關係主題網站The Diplomat撰文，題目是「台灣如何撐起了美國國防工業」，主要剖析美國國防工業需要的先進半導體，原來大半由台灣生產。

文章中指出，使用砷化鎵或氮化鎵等化合物半導體的晶片，最常出現在軍用規格的用途，例如射頻IC（RFIC）及單晶微波積體電路（MMIC）就運用在許多航太及軍用領域，從電磁頻譜作戰、信號情報、軍用通訊、太空作業、雷達及電子干擾都有。

不僅如此，台灣可說是執全球化合物半導體生產的牛耳。

舉例來說，若以全世界純粹砷化鎵晶圓代工的營收市佔率來看，穩懋半導體以79.2%高居第一，宏捷科以8.6%居次，加州的GCS（環宇-KY，4991）以4.2%排第三，聯穎光電則以3.4%排第四位。

若不計GCS，其餘三家台廠的市占率合計超過90%。

新世代武器需要太多先進半導體 從FPGA、CPU到GPU都是

文章中提到，雷神（Raytheon）及諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）等美國主要國防工業製造商，確實有自家的軍用晶片工廠，但隨著武器系統用到的先進晶片愈來愈多，這些美國大廠未來可能得仰賴台廠生產化合物半導體的晶片。

其次，從雷達、新世代戰鬥機到彈道飛彈，新型武器系統用到的商用晶片也愈來愈多，例如以先進製程生產的FPGA（現場可程式化邏輯閘陣列）晶片、中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）或記憶體，如今大多都不在美國本土生產，反而台灣已經是生產重鎮，特別是台積電。

但華府另一家知名智庫CSIS警告，就因為台灣在全球半導體供應鏈的地位太重要，若台海發生戰事，對全世界經濟的打擊將無法估計。

「若台海發生戰事，對全世界經濟的打擊無法估計」

CSIS在今年3月一篇分析文指出，以2月爆發的烏克蘭戰事為例，在開戰前美國半導體業使用的純氖氣，高達90%是由少數幾家烏克蘭廠商提供，導致戰爭開打後大家拼命尋找替代來源。

但對幾家半導體大廠來說，早在2014年俄羅斯兼併克里米亞後，業界就已經準備應付這種狀況，因此得以分散供應來源，並建立一定庫存。

魏哲家提別提到「氖氣和氙氣」

今年4月中台積電總裁魏哲家在線上法說會回答法人提問時就表示，「在原料供應方面，台積策略是持續開發多源供應方案，以建立多元的全球供應商基礎，並完善在地供應鏈。對於特殊化學品和氣體，包括氖氣和氙氣」。

「我們向不同地區的多家供應商進行採購，並準備了一定水準的庫存量。」

但CSIS指出，以台灣在半導體市場的獨霸地位來看，不論業界如何預先準備，若中國入侵台灣，都不足以讓全球經濟免於台灣晶片生產中斷的影響。

「美國及盟邦決策高層設法不讓經濟受到這場潛在衝突的影響，但也需要在愈來愈不確定的國際安全環境下，共同處理供應鏈韌性的策略問題。」

（文章來源：今周刊、文： 劉煥彥）

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