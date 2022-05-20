i14上市喊漲 i13變搶手貨

外電報導指出，蘋果將於秋季發表的iPhone 14，傳出將漲價100美元，引起市場關注。國內最大通訊通路商神腦國際策略長邱致忠對此表示，預期此一發展，將帶動iPhone 13熱賣、一直到6～8月，並創下銷量的高峰。

邱致忠說，受國際情勢不穩、大陸封城、塞港導致全球供應鏈緊張、消費出手趨於保守等因素影響，今年1～4月國內手機銷量僅168萬支，相較去年下滑了6％。4、5月又面臨iPhone 13大缺貨，一直到本月底、6月初才陸續到貨，加上傳來iPhone 14漲價的消息，預期將帶動iPhone 13熱賣。

邱致忠指出，蘋果缺貨商品不只iPhone 13，蘋果Macbook筆電、iPad平板、AirPods耳機、Apple Watch等商品，均從4月開始一路缺貨至目前。其中，iPhone 13因3月庫存夠，還可以支應4月銷售，4月缺口約落在15％，但5月因無庫存、缺口放大至20％，「貨進不來」讓電信三雄及國內各大通路商，均飽受缺貨之苦。

為迎接9月iPhone新機，以過去幾年慣例、電信三雄及通路商通常7～8月，就不再向蘋果公司下訂、採購上一代iPhone手機，但今年4～5月的iPhone手機，幾乎零庫存，加上iPhone 14傳出計畫漲價100美元、規格與iPhone 13又差異不大，市場預期，果粉購買iPhone 13的意願將因此大幅提升，即便iPhone 14如期9月上市，仍將推升iPhone 13買氣有機會持續延長至年底。

至於通膨的影響，邱致忠預期，下半年就會趨緩。手機與資訊商品偏向剛性需求，每隔兩年會有購機及續約需求，有助於提升手機銷量，目前iPhone銷量占台灣整體手機銷售市占40％，神腦看好iPhone銷量逐步增加，甚至可超過Android手機。據通路商最新統計，2021年台灣整體手機銷售量550萬支，其中iPhone銷量約220萬支，Andorid手機銷量約320萬支，今年1～4月總銷量168萬支，其中iPhone銷量63.6萬支，Android手機銷量約104萬支，銷售占比分別為38：62。

神腦H2回神 全年獲利拚持平去年

神腦國際20日舉辦法說會，策略長邱致忠表示，4～5月因iPhone手機缺貨、買氣遞延至6～8月，預期未來三個月手機買氣升溫，整體營運下半年比上半年好，全年獲利展望至少與去年持平。

神腦非通訊營收第一季占比73％，非通訊占比中又以家電成長最大，占營收比重6％，年增58％，其它為保健食品、手機保險等，預估非通訊營收年底達到占比30％。

對於後續的營運展望，邱致忠強調，下半年一定比上半年好，上半年因缺貨及上海封城，導致「貨出不來」出現等問題，可望緩解，下半年買氣更可補齊上半年遞延的缺口，全年獲利展望最少與去年持平。

神腦財務長廖健淇表示，神腦第一季營收80億元，年增7.0％，毛利8.8億元，較去年同期成長7.4％，毛利率維持10.9％持平，第一季每股稅後盈餘（EPS）為0.7元，相較去年同期成長17.8％，截至第一季的現金流21.75億元左右，自有現金豐沃。

邱致忠強調，國際局勢不穩，疫情及塞港影響，導致全球供應鏈緊張及消費趨勢保守，國內今年1～4月手機總銷售量較去年同期衰退了6％，其中神腦1～4月爭取到手機原廠的支持，支撐貨源穩定加上行銷包裝，推升神腦手機銷售逆勢成長1％。

邱致忠還說，下半年市場期待iPhone 14如期上市，從供應鏈狀況推測，在iPhone 14將如期上市，第二季及下半年疫情可望趨緩下，神腦期待6、7月業績，可以把上半年3、4兩月甚至5月的缺貨缺口補好，整體消費市況展望比上半年明顯提升，對業績達成審慎樂觀。