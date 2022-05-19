今年全球面板產值 估減15％

Omdia顯示器研究總監謝勤益表示，今年面板出貨面積成長率腰斬到3％，而且在面板價格下跌的衝擊之下，估計今年全球面板產值下滑15％，這也是近年來首次出現負成長。隨著面板價格來到前一波低點，而且品牌廠為年終旺季拉貨而加單，預期面板價格將在第三季止跌，但價格能否反轉向上還要持續觀察。

謝勤益表示，2022年是矛盾性、多變性的一年，整體經濟環境來看，俄烏戰爭、通膨和中國封閉管理都影響到終端市場消費，面板產業從去年短缺到供過於求，更是出現劇烈地變化，接下來面板價格變化也會造成供應鏈變化。

原以為供過於求第一季結束，但因為戰爭和通膨使得品牌下修今年的出貨目標，第二季供需比18.5％、嚴重供過於求。預期今年下半年整機需求和採購會漸漸回升，因為價格已經到了低點，第三季也會為年終旺季拉貨而加單，供過於求的狀況會減緩，供需比約10％、接近平衡。但需求是否強到面板價格反轉還是只有止跌？還需要觀察。

從價格走勢來看，謝勤益分析，2019年第四季是前一波低點，2021年第二季到2022年第二季很多面板價格都腰斬，跌幅50％、甚至是70％，現在價格還是向下，像是55吋、65吋、75吋等面板因為10.5代產能供應的關係，還會下探歷史低點。過去幾個季度面板廠都是賺錢的，從第二季開始面臨虧損，面板廠近期展開調整，把現金轉為戰備儲糧，例如台灣面板廠減資，大陸面板廠發行債券，還有董事會的變化等等。

宅經濟效應之下，未來幾年要換機的電視、要買的平板和筆電都提早發生了，因此如何讓新一波需求重新發生，是業界重要課題。