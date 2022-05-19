筆電面板4月出貨 摔疫後新低

市調TrendForce指出，受到中國封控與品牌庫存調整影響，今年4月筆電面板出貨為1,750萬片，年減21.5％，成為新冠疫情自2020年4月以來的出貨新低。由於整體筆電供應鏈從面板到整機庫存水位偏高，第二季、第三季展望保守，TrendForce下修今年筆電面板出貨預估至2.4億片，年減14.9％。

中國封控管理衝擊筆電供應鏈，此外，品牌調整庫存，也使得筆電面板出貨走低，4月筆電面板出貨為1,750萬片，年減21.5％，這也是COVID-19疫情以來的單月出貨新低。預估第二季筆電面板出貨為5,510萬片，季減21.2％、年減19％。

TrendForce分析，筆電面板出貨走弱主要來自兩個原因。其一，終端需求放緩，受到俄烏戰爭、高通膨以及中國封控等因素導致全球主要經濟體成長放緩，整體消費力道減緩。觀察眾品牌今年第一季整機銷售數字為5,560萬台，年減4.5％。品牌面臨第一季的銷售衰退，連帶使第二季展望趨於保守，對於面板端的採購量也縮手。

其次，品牌手上的面板庫存水位居高不下。過去兩年旺盛的筆電終端需求與面板缺貨，促使品牌對面板釋放大量訂單來搶稀缺的面板資源。然面臨需求反轉，過去大量購買的面板轉變成大量庫存，據悉4月底前品牌手上的筆電面板庫存約8～12周，相較正常水位的6～8周足足高出2～4周，導致品牌下修筆電面板訂單調整庫存。

TrendForce認為下半年仍有兩大風險。其一，面板庫存去化可能延續到第三季，中國封控除了導致代工廠停工、降載外，物流與零組件延宕也使得整機組裝的產能降低，面板庫存無法順利去化。在品牌可能無法在第二季完成去化的預期下，第三季筆電面板拉貨動能恐受影響。

另外，自2021下半年開始航運持續壅塞，許多筆電整機仍在海上或在港口的貨櫃集散地，成為尚未銷售出去的整機庫存。TrendForce表示，品牌筆電整機的庫存狀況明顯比疫情前來的高，而高水位的整機庫存，以及終端需求疲軟夾擊，將延長筆電面板出貨的修正時間。預期第三季筆電面板拉貨動能恐難出現反轉，而第四季的反彈動能將要視品牌手上的面板庫存與整機庫存的去化狀況而定。

今年全球面板產值 估減15％

Omdia顯示器研究總監謝勤益表示，今年面板出貨面積成長率腰斬到3％，而且在面板價格下跌的衝擊之下，估計今年全球面板產值下滑15％，這也是近年來首次出現負成長。隨著面板價格來到前一波低點，而且品牌廠為年終旺季拉貨而加單，預期面板價格將在第三季止跌，但價格能否反轉向上還要持續觀察。

謝勤益表示，2022年是矛盾性、多變性的一年，整體經濟環境來看，俄烏戰爭、通膨和中國封閉管理都影響到終端市場消費，面板產業從去年短缺到供過於求，更是出現劇烈地變化，接下來面板價格變化也會造成供應鏈變化。

原以為供過於求第一季結束，但因為戰爭和通膨使得品牌下修今年的出貨目標，第二季供需比18.5％、嚴重供過於求。預期今年下半年整機需求和採購會漸漸回升，因為價格已經到了低點，第三季也會為年終旺季拉貨而加單，供過於求的狀況會減緩，供需比約10％、接近平衡。但需求是否強到面板價格反轉還是只有止跌？還需要觀察。

從價格走勢來看，謝勤益分析，2019年第四季是前一波低點，2021年第二季到2022年第二季很多面板價格都腰斬，跌幅50％、甚至是70％，現在價格還是向下，像是55吋、65吋、75吋等面板因為10.5代產能供應的關係，還會下探歷史低點。過去幾個季度面板廠都是賺錢的，從第二季開始面臨虧損，面板廠近期展開調整，把現金轉為戰備儲糧，例如台灣面板廠減資，大陸面板廠發行債券，還有董事會的變化等等。

宅經濟效應之下，未來幾年要換機的電視、要買的平板和筆電都提早發生了，因此如何讓新一波需求重新發生，是業界重要課題。