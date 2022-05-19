陳俊聖：PC爆發成長期已過去了

PC受疫情帶動需求激增，在歷經兩年爆發性成長後，品牌廠宏碁董事長暨執行長陳俊聖直言：「已經過去了」，PC產業不僅已回到疫情前的市況，而且還會「往下走」。在通膨、戰爭及供應鏈因中國封控等影響下，PC市場需求亦將走弱。

不過陳俊聖也強調，宏碁沒有白白浪費這兩年，在端出刺激消費需求的解方之際，集團多元事業引擎「小虎隊」在公開市場發行的公司亦將邁向兩位數。

陳俊聖於19日全球新品發布後記者會受訪時指出，歷經兩年爆發性成長的PC市場，現已回到2018、2019年時的疫情前狀態，若以每3～5年的產品使用周期來看，PC產業衰退走勢已是肯定的，雖然商用市場需求的確有轉強，但整體市場回到基本面後，就要想辦法刺激需求。

環視今年以來的產業大環境，美國的升息連動著股市、房地產、匯率，乃至於消費需求全面受到影響，另俄烏戰爭也影響40多個支持鳥克蘭的國家，重新調配國防預算、進而排擠其它IT設備採購的預算及支出，亦同步影響消費市場需求。此外，塞港問題尚未完全紓解，中國封控亦使得正走出半導體料件短缺的供應鏈，再因停工、斷鏈而出現缺料，產業非預期性的黑天鵝接連出現。

對宏碁在內的品牌廠來說，供應鏈及物流問題導至長料堆積、暫難及時去化，同時「海上漂」的成品也較正常時高於兩倍以上，至於已上岸、在通路端的庫存亦已回到疫情前的正常水位，需求下滑幾乎已是毫無懸念的態勢。

陳俊聖指出，要刺激需求就要有新應用、創造新的使用模式，此回宏碁大舉擴展裸視3D技術應用於電競在內的更多產品線，同時加大力道、擴展Vero環保系列產品線，都是刺激需求的解方。

在PC產業兩年的榮景期間，宏碁從聚焦電競以提升品牌價值，進化到全力投注ESG。陳俊聖強調，電競市場的動能仍在，ESG則是再往上一層、讓環保從成本轉向創造價值、創造商機，推動循環經濟能正向長期發展。

另一方面，宏碁也透過更多不同的多元事業來驅動多引擎動能，強化集團營運韌性。這兩年間，宏碁經由每兩周召集旗下20多家子公司進行的營運／業務分享會，找出「內部創業的成功方程式」，大幅縮短每個新事業的學習曲線，宏碁同時秉持「不做跳tone的事」，朝與既有業務相關、熟悉且「跨得過去的」領域延伸新事業，持續推動旗下小金虎事業擴展、透過IPO檢視的成功模式。

陳俊聖也預告，繼今年以來旗下接連有IPO正式生效的海柏特、轉興櫃的宏碁智醫，及近日通過上櫃審議的宏碁資訊等小金虎外，預計上、下半年還將各有一家子公司申請公開發行，也同步推升宏碁全集團在市場上公發的事業達到10家。

陳俊聖確診 靠人參雞補身

近兩個月來國內疫情因Omicron肆虐，單日確診人數高升。宏碁董事長陳俊聖19日則自曝，自己於近期前往英國出差時，與同行的特助兩人在當地皆確診，所幸病症僅以喉嚨痛為主、屬於輕症，期間他更一周內吃了三隻人參雞，外加多喝維他命C，快速度過病程。

為了這趟3月中下旬的英國行，歷年幾乎不缺席萬金石馬拉松活動的陳俊聖，今年因時程衝突也只能放棄，不過新接任的CEO特助也因此閃過這場被視為「新生訓練」的馬拉松賽程。

迄今回想，陳俊聖仍不知道究竟是怎麼被傳染的，不過他也提到，自下飛機、落地英國的那刻起，就發現當地戴口罩的人並不多，機場也未有任何防疫管控措施，顯然對於疫情及確診已不太大驚小怪、也沒有恐慌感。

雖然兩人都保持常戴口罩、勤洗手的防疫警覺，且疫苗也是打好打滿三劑，但在落地英國的第五、六天後，仍接連確診。陳俊聖回憶，發病第一天他僅是覺得「喉嚨怪怪的」，第二天感覺更怪，但到了第三天，喉嚨不舒服轉為痛感，並在第四天加劇，直至第五天好轉、喉嚨也不痛了，整體身體狀況也進入恢復期、愈來愈好。整個病程中，陳俊聖沒有發燒，除了喉嚨痛之外也僅有輕微咳嗽，兩人也未在當地就醫。