美日聯手拚2奈米晶片 日媒爆背後內幕

日本媒體先前披露日本與美國在先進製程上積極合作，考慮以合作生產2奈米晶片為首要目標，《日經中文網》以「日美半導體從摩擦30年到合作」為題撰文，回顧雙方曾有過對立的歷史，到如今攜手合作的背後內幕。報導稱陸美兩國正在爭奪軍事和經濟方面的主導權，而半導體至關重要，其作為軍事技術的重要性正不斷提高，是美國找日本合作的關鍵。

報導指出，日美共同發布的半導體合作基本原則，提出「以雙方同意、相互補充的形式進行」，回顧日美在半導體問題上曾有過對立的歷史，兩國在1980~1990年代的高科技摩擦，對於日本來説，也是如今半導體業面臨困境的起因。

在1980年代後半期，雙方簽署對日本不利條件的《日美半導體協定》，形同美國向日本發動半導體貿易戰。報導提及， 美國不斷要求日本半導體開放市場，並遏制對美出口，日本企業因此逐漸喪失競爭力，市占也下降到1成左右，因為美國在某種意義上施加壓力的原因，後來日本走錯了路導致了衰退。

報導分析，日美雙方之所以合作，是因為半導體在經濟安全保障上的重要性增加，如今陸美正在爭奪軍事和經濟方面的主導權，而半導體至關重要，其作為軍事技術的重要性不斷提高，美國對大陸表現出對抗的心理，並對尖端技術加強保護的行為，與過去對待日本的情形如出一轍。

報導進一步指出， 過去日美之間的半導體摩擦，顯現了美國為了保護重點產業，即便是同盟國，也會表現出不顧一切的姿態。如今美國能夠與日本合作，也反過來證明，日本的半導體產業在美國眼裡並未構成威脅；但另一方面，背後也反應出美國的弱點，那就是美國本土的開發和生產並不穩固。

（中時新聞網 邱怡萱）

延伸閱讀

台積電被拋棄？傳美日聯手研發2奈米晶片

科技產業抗中 美日合推半導體新架構