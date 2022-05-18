新聞分析|無訂價權 面板合併這樣看

沒有訂價權 合併沒利頭

面板價格反轉向下將近一年，虧損壓力又浮現，每當液晶循環低潮時，總是會傳出面板廠合併的傳聞。不過現在中國面板廠市占率直逼六成，台灣面板雙虎就算合併後市占也只有兩成，合併效益恐怕有限。

過去兩年面板產業享受宅經濟紅利，面板價格像坐直升機一樣上升，讓獲利寫下歷史新高紀錄。不過隨著宅經濟效應消退，而且通膨問題造成消費排擠效應，使得電視、電腦、手機等消費性電子產品需求全面走弱，今年上半年淡季比預期得更淡，加重面板跌勢。

這一波面板價格崩跌的速度和當初上升的一樣快，面板價格很快地回落在現金成本，估計最快在第二季，就會出現單月虧損。而且先前超額訂購（over-booking）的高價面板，因為塞港、缺櫃問題在海上漂流多時，最近終於逐漸運到、但卻讓整體供應鏈庫存水位飆高（且都是零件漲價過、高成本的面板），使得這一波面板跌價暫時還看不到終點。

現在中國面板廠的產能規模居於絕對優勢的地位，在電視面板市場的市占率逼近六成，今年更是擴大在IT面板市場的佈局。最慘的是，中國面板廠在政府要拼GDP成長率的政策目標之下，產能利用率繼續維持高檔，供過於求的狀況難以扭轉，讓市場對於面板後市更悲觀。

從過去經驗來看，每逢面板產業遭遇景氣下行、鉅額虧損的時候，總是會發生、或是傳出合併的消息，以現在的友達來說，就結合了達碁、聯友和廣輝三家，而群創則是群創、奇美電子和統寶三合一。但是過去在合併之後，存續的面板廠市占率都會大幅躍升，有很明顯的產能規模擴大效益。如今中國面板廠已經是產能的老大，雙虎即使合併、在全球市占率仍僅兩成，市場所謂的「訂價話語權」基本上不存在，恐怕也沒有一加一大於二的合併效益。

友達計畫今年將辦理現金減資約20％，減資後股本約為769.94億元，群創減資比率約9.5％，減資後股本約955.65億元，以減資後仍高達955億元的股本來看，老實說賣相還是不夠好看。

部分較直白的業內人更說，相比前一波股價低點只有7～8元，就算真的一定非要合併，「有點耐心、越等折扣會越多的」。