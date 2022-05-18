美巨頭轉單台積電4奈米?關鍵1天見分曉

先前市場盛傳三星因4奈米良率出包，高通將驍龍8 Gen1 Plus旗艦晶片轉由台積電4奈米代工。陸媒報導，高通將在5月20日舉辦2022「驍龍之夜」，外界預期，高通最新驍龍8 Gen 1 Plus旗艦型行動處理器將在活動中亮相，屆時是否因三星4奈米良率不佳，使得高通轉單台積電之謎，也將在驍龍之夜揭曉答案。

快科技報導，高通驍龍之夜的主角，應該是驍龍8 Gen1 Plus以及驍龍7 Gen1，這兩款處理器也是下半年全球旗艦智慧手機的利器。

市場之前傳出，三星因4奈米良率瓶頸，加上處理器發熱問題沒有改善，導致高通驍龍 8 Gen 1晶片表現不如預期，因此，驍龍8 Gen1 Plus改由台積電4奈米製程打造，其良率和功耗將更勝一籌，內部型號SM8475，由超大核Cortex X2、大核Cortex A710和小核Cortex A510組成，CPU主頻為2.99GHz。

與驍龍8 Gen 1相較，驍龍8 Gen1 Plus運算性能全面提升10%，可望媲美聯發科天璣 9000。

驍龍7 Gen1的中階處理器也同時在「驍龍之夜」曝光，委由三星4奈米操刀，由4顆大核和4顆小核組成，大核配置ARM Cortex A710，CPU主頻為2361MHz，小核為ARM Cortex A510，CPU主頻為1804MHz，GPU為Adreno 662。

據了解，大陸小米、OPPO和ViVO等下半年多款旗艦機將搭載這兩款晶片。

（中時新聞網 吳美觀）

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