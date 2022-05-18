英特磊Q1毛利率45％表現靚 Q2有望更讚

三五族磊晶廠英特磊IET-KY（4971）第一季營運成果亮眼，毛利率達45.52％，董事長高永中指出，第二季訂單未見鬆動，在光纖網路、高速傳輸元件訂單依舊強勁下，預期毛利率與上季相仿、甚至有機會更好，樂觀看待第二季整體營運。

法人預估，英特磊2022年營運依舊有不錯的成長空間，全年營收成長幅度目標10～20%維持不變。

英特磊近年以磷化銦（InP）為營收要角，應用多為5G基礎建設、高頻光纖網路中關鍵元件，客戶訂單持續增加，各主力產品今年可望成長，第二季重點仍在確保準時交貨，同時與大廠合作研發磷化銦磊晶產品用於醫療，消費及工業用市場。

在砷化鎵方面，主要客戶需求提高，高端產品比重增加，訂單定期釋出，英特磊持續規劃適當產能利用率及成品庫存，第二家量產客戶VCSEL（面射型雷射）初步量產訂單正議價簽約中，第二季可開始生產；高永中表示，目前英特磊VCSEL用在美系及亞洲客戶情況皆正常，等待未來放量。

英特磊銻化鎵主攻國防領域，國外客戶對國防相關銻化鎵紅外磊晶片與環保應用磊晶片持續增加需求，訂單逐漸放量。以砷化鎵基板為材料的銻化鎵紅外磊晶片國防大廠訂單今年躍升，其單價高有助拉高毛利，為第二季及下半年重點市場，公司將爭取更多訂單。

在研發上，英特磊聚焦氮化鎵（GaN）。超高濃度GaN二次生長磊晶服務客戶持續增加，未來潛在需求超過預期。