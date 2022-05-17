BNPL消費模式興起 電商搶進

近年來先買後付（BNPL）的新型態消費模式興起，調查指出，直至2025年「先買後付」將成為全球線上及線下增長幅度最快的支付方式。不少電商業者如SHOPLINE、網家、綠界科技、美而快等都紛紛切入，擴大營運動能、拉抬高單價商品成交率。



台灣進入先買後付百家爭鳴的時代，金融服務商FIS旗下Worldpay發表的《2022年全球支付報告》指出，隨著疫情加快電子支付轉型，過往消費者習慣以信用卡、銀行轉帳、貨到付款和預付卡支付等傳統方式也隨之帶動「先買後付」在市場上的熱門應用，預期三年內，先買後付將會是全球成長最快的支付方式。



而在台灣，無卡族佔總人口數達33％，有超過800萬20歲以上的民眾沒有信用卡，市場正處於藍海。「先買後付」付款概念在台灣不同年齡層愈趨普及，尤其是千禧世代及Z世代，這些年輕族群步入社會並逐漸成為主要消費力道，近期電商業者積極切入BNPL領域，成為電商事業以外新戰場。業者表示，透過導入BNPL機制，電商得以開拓新客源、提升高單價商品的成交率。



全球智慧開店平台SHOPLINE 17日宣布，與BNPL品牌Atome合作，為台灣、香港、新加坡和馬來西亞的店家帶來新服務。SHOPLINE表示，先買後付對於販售電器用品、設計師服飾、傢俱等商品價格較高的店家最能受惠。



除了SHOPLINE以外，網家去年開始布局金融科技（FinTech）業務，積極擴張行動支付、線上保險、BNPL與第三方金流等FinTech產品發展。近期金融科技事業再推新服務，廿一世紀旗下Pi拍錢包導入「慢點付」新功能，成為全台支付業者當中率先結合BNPL產品的行動錢包。



美而快表示，旗下主攻BNPL品牌Fasney，已與台灣兩大直播平台「168 money」與「就醬播」完成串接，預期透過新服務導入，今年內即可貢獻業績表現。綠界科技可望在今年下半年推BNPL服務，同時導入新型態線下刷卡機，助商家促進高價商品銷售。