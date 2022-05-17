市況冷暖 被動元件雙雄Q2保守

被動元件大廠國巨、華新科上傳營業報告書，國巨強調轉型，持續擴大利基型產品布局；華新科將聚焦紅色供應鏈對中國被動元件內需市場的影響，集團持續加入新公司作為因應。但綜合台、日、韓被動元件大廠法說，第二季標準型市況仍舊疲弱，僅靠高階應用獨撐大局。



國巨、華新科將於下月8日、15日舉行股東常會，其中華新科預計改選董事，華新科今年第一季每股稅後純益1.79元，低於市場預期。華新科董事長焦佑衡在營業報告書中表示，在美中二強權短期間相互對抗態勢仍難扭轉的情況下，中國大陸持續推動自主生產供應鏈體系完整性的建立，包含被動元件領域，自去年下半年起中國同業的新產能陸續開出，雖一般認為其廠商的技術水平與台廠間仍有一段差距，但在中國舉全國之力扶植內資企業之下，仍對整個積層陶瓷電容（MLCC）以及晶片電阻（Chip R）在中國的內需市場供需上造成相當程度的衝擊。



焦佑衡指出，再加上中國政府陸續推出打房及限電措施，因此去年下半年呈現旺季不旺的態勢，日系大廠亦隨之調整其產銷策略，在同業普遍調控產出及半成品庫存水位的狀態下，華新科亦適時做好相應措施，將有效產能集中管理、避免浪費，同時引進新的事業夥伴，除增加原有產品的系列縱深外，亦跨足其他被動元件區塊。



國巨在合併基美之後，高階應用產品營收提升至八成，去年繳出每股稅後純益46.46元財報成績單，今年第一季無懼於標準型產品持續庫存調整，每股稅後純益重返1個股本達11.59元，外資法人預期，國巨2022年獲利挑戰五個股本將毫無懸念。



而國巨董事長陳泰銘也將持續擴大整合的戰果，聚焦利基型產品布局。



國巨董事長陳泰銘在營業報告書中表示，國巨持續執行企業轉型策略，擴大利基型產品比重及全球營運規模，透過多元性的產品組合優勢，提供客戶全球化一站式服務，並聚焦於高規格的車用、工控、航太、醫療、5G／IoT等終端應用，建立公司永續經營實力。



過去兩周，台、日、韓三地被動元件大廠相繼公布財報、召開電話會議，持續看好汽車應用，並在汽車、伺服器等高階應用擴產。然而標準型產品受到手機、筆電需求疲軟，加上大陸多地封城衝擊，影響供應鏈拉貨，預期第二季標準型產品持續保守。