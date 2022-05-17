樺漢三大事業體 在手訂單金額逾1,300億

工業電腦大廠樺漢（6414）17日召開線上法說，受惠市場需求強勁，設計製造、品牌通路、系統整合三大事業體在手訂單逾1,300億元，第二季營運可望維持成長態勢，全年營運拚逐季向上。

樺漢首季地區營收占比以北美市場需求最為強勁，第一季業績年增65％，主要受惠娛樂博弈、金融等客戶對於智能零售、金融、彩票機等相關產品的需求強勁增溫所致，而亞太、歐洲市場則分別較去年同期成長25％、6％。

展望後市，樺漢對整體營運維持審慎樂觀看法，前4月合併營收323.9億元，年增19％，改寫歷年同期新高紀錄。

樺漢表示，目前三大事業體在手訂單逾1,300億元，且依照掌握到的物流與生產排程來看，BB Ratio一樣維持在1.25~1.3的水準，隨著後續料況到位、疫情緩解，BB Ratio有機會於第三季來到1.2。

此外，樺漢位於匈牙利的布達佩斯工廠預計第三季完成後續相關程序，有助擴大歐美市場業務發展，提供智慧金融和智能零售客戶完整產品解決方案，三大事業業務引擎動能全開，助力今年營收、獲利表現繳出逐季高態勢。

樺漢表示，2022年為公司重要IPC3.0雲地整合轉型升級元年，將積極整合三大事業，以及合作夥伴的產品技術、資源整合，並在業務開拓主軸上射三箭，包括：

第一、企業數位轉型、綠色轉型；第二、雲軟硬整合：工業元宇宙、淨零元宇宙；第三、供應鏈重組：綠色供應鏈、製造與運營在地化等不同的需求，創造集團未來營運長期成長動能，搶攻全球ESG、工業元宇宙龐大市場商機，並助力成為工業電腦產業發展領導先驅。