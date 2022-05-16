林百里：科技業前景光明 但非坦途

關關難過，廣達董事長林百里指出，疫情未歇、地緣政治衝突升高，全球供應鏈面臨物流、缺料等前所未有的挑戰，而油價飆升、通膨、利率匯率波動、勞力短缺、企業為因應ESG而調整營運模式等，更持續推升企業成本，都顯示科技產業前景雖光明、但絕非坦途，廣達將以成為 「智能工具提供者」的翹楚為目標，AI則鎖定醫療、製造與移動。



林百里在營業報告書中表示，去年廣達再次繳出令人激賞的營運成績，不但全年筆記型電腦出貨量、營業額及淨利均寫下歷史新高，廣達的股東權益報酬率在過去五年間翻倍成長，從2017年的11％成長至2021年22％。



而且廣達也持續擴增中國以外的生產基地，林百里指出，廣達在總部所在地華亞科學園區內擴充製造產能，總廠、二廠及新建的三廠均已全面加入量產，泰國生產基地亦穩定發揮效能，在美洲、歐洲也有生產與服務據點，推展全智慧製造、提高效能。



然而今年以來中國政府為了清零而長時間封控、俄烏戰爭影響原物料價格，林百里表示，已為企業營運帶來廣泛的衝擊與考驗，加以油價升高、通膨、匯率波動、缺工、ESG都墊高企業成本，並在在提醒林百里，以創新作為成長引擎的科技產業，前景雖然光明但不是坦途。



展望未來十年，林百里重申是「Computing」 與 「Connectivity」深度結合以發展各種創新應用的黃金時代，廣達也已準備好迎接元宇宙運算Metaverse Computing的新紀元，他進一步表示，廣達每一個布局都是超過十年，從打基礎、做應用、等待消費者行為改變，直到市場爆發、帶來好的商業模式，廣達將為各式各樣的智慧應用研發最適當的科技工具（Tools for SMART X）。



他看好在雲端運算的基礎上銜接超高速運算、超級連結的匯流，為客戶提供智慧轉型的解決方案，在5G、萬物聯網世界裡成為 「智能工具提供者」之中的翹楚，也因此，廣達聚焦發展「Tools for SMART X」，切入AI時代三大應用領域智慧醫療、智慧製造、智慧移動，以掌握關鍵商機。