沈軾榮列董事候選人 金寶董事會逾半反對

金寶（2312）今年將進行董監改選，上周末金寶董事會後揭露重大訊息，有關討論前總經理沈軾榮派提名的董事暨獨立董事候選人名單，出席董事15席中有6席未贊成，9席贊成。獨立董事黃志鵬以目前金寶電子正對沈軾榮提告為由，反對沈軾榮列入董事候選人，獲9席（逾半）出席董事贊成。

依公司法第206條董事會之決議，除本法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。董事對於會議之事項，有自身利害關係時，應於當次董事會說明其自身利害關係之重要內容。董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。

前總經理沈軾榮派的董事（獨立董事）名單包括沈軾榮、東吳大學資管教授洪永城、華碩技術顧問黃百毅、群己聯合律師事務所主持律師鄭曉東、璟向法律事務所主持律師張太祥、Nobo 資本管理執行董事湯立宇、中正大學企管系助理教授陳志昕為董事候選人，薛銘鴻、吳明儀為獨立董事候選人。

至於金寶電子公司派通遺的董事（獨立董事）候選人名單，則有金寶董事長許勝雄、信東生技董事長柯長崎、鵬寶科技代表人暨金寶總經理陳威昌、何美玥、成志投資經理人許介成、瑞寶生醫執行副總陳信佐、菁英財務顧問總經理朱平、康舒董事邱平和為董事候選人、謝發達、黃志鵬、台大會計系專任教授吳琮璠為獨立董事候選人。

若依公司法第192條之1及金管會頒佈的獨董設置辦法，目前沈軾榮派提名的董事暨獨立董事候選人名單，尚未有違反法令不得列入之情事。

（時報資訊 任珮云）