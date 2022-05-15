停工44天…和碩上海廠復工

在停工44天後，和碩上海廠昌碩宣布，將在5月16日起以閉環方式復工，這也代表第二季營運壓力或有機會減輕。另外，和碩董事長童子賢也在營業報告書中指出，車用產品去年受惠於主要客戶出貨量大幅成長後，今年新客戶將進一步推升車用產品對營收的貢獻，消費性產品、智慧家庭今年都可望穩定成長。



在上海宣布自3月28日啟動靜態管理之後，和碩上海廠仍維持一定程度的生產，直到4月上旬停工，雖然昌碩從5月1日起就積極準備復工，並針對所有昌碩廠員工提供壓力測試獎金，但上海市政府一直沒有點頭放行。



隨著上海市政府從16日開始分階段復商復市，昌碩也宣布，在44天的停產後，終於成為浦東新區保運轉白名單重點企業，將自5月16日白班起復工，外宿居家人員只要所在小區已解封，都可回廠區上班，壓力測試獎金也變更為復工出勤獎金，每天工作出勤滿8小時以上，每天都可獲得100元人民幣的獎勵。



值得注意的是，昌碩廠區內宿舍數量本來就不多，廠區內的宿舍以提供產線工程人員為主，大部分的作業員被安排住在廠區外的數個宿舍中，外宿的作業員如何維持閉環的狀況下入廠工作，昌碩則沒有多做說明，而在管控人流下，上海、昆山復工初期沒有來自外省的勞動力，企業只能在當地招工，一時半刻恐怕難以追上趕工期間的人力需求。



而在今年總體營運方面，童子賢表示，疫情後大家重返工作崗位、Win11汰換潮，有助於提高商用、高階消費性PC與筆電需求，可是仍須觀察零組件供應變化，消費性電子產品方面，繼去年和碩主要的遊戲機客戶發表新帶動一整年顯著的營收貢獻後，預計今年出貨動能仍可維持，而智慧家庭產品也在產品線擴增、機種更新下，營收貢獻可望穩定成長。



去年終端需求不如預期的通訊產品，童子賢則表示在現有產能規模下，持續優化產品組合並同步提升管理及生產效率，以穩定淡旺季的產能利用率，而和碩積極開發的車用電子產品代工方面，繼去年跟著主要客戶腳步而出貨、營收大幅成長後，預計今年亦可在新客戶的業務提升及擴展之下， 推升車用產品對整體的營收貢獻。



童子賢進一步表示，目前需求仍受疫情影響，面臨供應鏈紊亂、物流瓶頸與全球能源危機等挑戰，和碩將更加強營運及供應鏈管理外，也持續進行全球產能調整計畫，使整體生產效能達到最佳化，同時持續推動產品組合轉型，開拓技術含量較高的產品，並提高自動化生產比率，以提升集團整體獲利能力。