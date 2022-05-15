台馬又斷 中華電提前建新海纜

台馬海纜再傳斷裂，中華電信緊急啟動微波備援，同時，也決定新建台馬第四條海纜的投資計畫，提前兩年興建，預定2025年啟用，市場推估投資金額落在8～10億元左右。

中華電信由淡水到馬祖東引的「台馬第二海纜」14日晚間約8點51分，在距淡水機房端約112公里附近海域發生斷纜障礙，障礙原因疑似遭外籍船隻損害。中華電信15日表示，由於該公司在馬祖當地建有微波系統做第二重備援，因此馬祖地區語音及重要民生電路不受影響，現已緊急洽請國際海纜船於近日抵台搶修，後續關懷措施將依服務契約相關規定辦理。

中華電台馬海纜已經不是第一次遭到破壞中斷，去年年底桃園到馬祖南竿的海纜，也同樣遭底拖漁船損害，造成南竿機房附近海域海纜光纖被扯斷發生障礙，加上修復期間，受到國際海纜船來台船期程及冬季海象不佳導致難以作業，一直到今年2月才完成海纜障礙搶修。

中華電信強調，為確保台灣至澎湖、台灣至金門、澎湖至金門、台灣至馬祖、及台灣至小琉球間之國內離島通訊服務安全，都建有可互為備援之雙路由海纜通訊系統，亦即其中一條海纜發生障礙，另一條海纜即可接替所有訊務，讓該地區可以在發生類似漁船扯斷海底海纜時仍可維持通訊不受影響。

由於台馬海纜多次發生光纖斷裂，據了解，中華電信內部計畫，決定將原本2027年才完成建設的台馬第四條海纜，提前於2022年及2023年開始建設。

中華電信15日針對此回應表示，中華電信最新投資之第四條台馬海纜，將提前於2022～2023年興建，並於2025年啟用。至於第四條海纜的投資金額，市場推估大約落在8～10億元上下。